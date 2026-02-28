फतेहपुर में PMKSY 2.0 के तहत 120 लाभार्थियों को सिलाई मशीनें और कृषि उपकरण वितरित

फतेहपुर के अंबेडकर भवन में PMKSY 2.0 के तहत 120 महिलाओं और किसानों को सिलाई मशीनें व आधुनिक कृषि उपकरण वितरित किए गए. विधायक भवानी सिंह पठानिया ने कहा कि आत्मनिर्भर गांव से ही मजबूत होगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था.
Trending Photos
Nurpur News: ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से हिमाचल के फतेहपुर स्थितअंबेडकर भवन फतेहपुर में PMKSY 2.0 के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण एवं कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस अवसर पर करीब 120 महिलाओं और किसानों को सिलाई मशीनें तथा पावर टिलर और पत्तल-डोना बनाने की मशीनें वितरित की गईं.
कार्यक्रम में राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष (कैबिनेट रैंक) और फतेहपुर के विधायक भवानी सिंह पठानिया मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि योजनाओं का लाभ गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार मिले.
महिलाओं को आत्मनिर्भरता की नई राह
सिलाई मशीन प्राप्त करने वाली महिलाओं ने इसे आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम बताया. उनका कहना था कि अब वे घर से ही सिलाई कार्य कर आय अर्जित कर सकेंगी और परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों में भागीदारी निभा पाएंगी. कई महिलाओं ने इसे सम्मान और आत्मविश्वास से जुड़ा अवसर बताया.
किसानों को आधुनिक उपकरण, बढ़ेगी उत्पादकता
कार्यक्रम के दौरान किसानों को पावर टिलर समेत आधुनिक कृषि उपकरण प्रदान किए गए. किसानों ने बताया कि इन यंत्रों से खेती का कार्य आसान होगा, समय और श्रम की बचत होगी तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी.
भवानी सिंह पठानिया ने कहा कि जब महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी और किसान तकनीक से जुड़ेंगे, तभी गांव आत्मनिर्भर बनेंगे और प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी. कार्यक्रम में पंचायत प्रतिनिधि, स्वयं सहायता समूहों की सदस्याएं और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे.