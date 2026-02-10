RDG बंद होने पर सियासी घमासान! मंत्री राजेश धर्माणी ने खोली पूर्व सरकारों की पोल, भत्तों पर कर्व के संकेत

Bilaspur News: सोलहवें वित्त आयोग द्वारा 1 अप्रैल 2026 से देश के 17 राज्यों को मिलने वाली रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट (RDG) बंद किए जाने के फैसले का असर हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने पूर्व सरकारों के कार्यकाल में हुए वित्तीय कुप्रबंधन और केंद्र से मिले बजट का सही इस्तेमाल न होने को मौजूदा हालातों की मुख्य वजह बताया है.

सर्किट हाउस बिलासपुर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री धर्माणी ने कहा कि पिछली सरकारों ने भारी कर्ज लिया, जिसकी ब्याज अदायगी का बोझ अब वर्तमान सरकार को उठाना पड़ रहा है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 से 2022 के बीच राज्य को करीब 16 हजार करोड़ रुपये जीएसटी कंपसेशन और लगभग 50 हजार करोड़ रुपये RDG के रूप में मिले, लेकिन यदि इस राशि का मात्र 25 प्रतिशत भी सही दिशा में खर्च किया गया होता तो आज प्रदेश की आर्थिक स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती.

मंत्री ने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार ने अधिकांश धनराशि को नॉन-प्लान एक्सपेंडिचर में खर्च किया. साथ ही उन्होंने प्रदेश के सात सांसदों और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि RDG बंद होने से हिमाचल को होने वाले नुकसान पर किसी ने केंद्र के सामने आवाज नहीं उठाई.

राजेश धर्माणी ने संकेत दिए कि आने वाले समय में सरकार खर्चों पर सख्ती कर सकती है. इसमें अधिकारियों के नाम पर दो-तीन सरकारी वाहनों, टेलीफोन और अन्य भत्तों पर कटौती जैसे कदम शामिल हो सकते हैं.

उन्होंने भाजपा नेताओं द्वारा सरकार गिरने के दावों को पूरी तरह भ्रामक बताया और कहा कि कांग्रेस के सभी 40 विधायक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ मजबूती से खड़े हैं. मंत्री ने दावा किया कि सरकार पूरी तरह स्थिर है, अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करेगी और जनता व कर्मचारियों के हित में लगातार काम करती रहेगी.