दिल्ली AI सम्मेलन पर सियासी बवाल! राजीव बिंदल ने हिमाचल भवन के इस्तेमाल पर उठाए सवाल

Nahan News: राजीव बिंदल ने दिल्ली में आयोजित एआई सम्मेलन के विरोध में हुए प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. नाहन में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के लिए हिमाचल भवन का उपयोग किया जाना अत्यंत चिंताजनक है और इसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए.

मुख्यमंत्री कार्यालय पर लगाए आरोप

डॉ. बिंदल ने दावा किया कि प्रदर्शन में शामिल युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए हिमाचल भवन की बुकिंग मुख्यमंत्री कार्यालय से करवाई गई थी. उनका कहना है कि यदि यह सत्य है तो यह प्रदेश की छवि के लिए गंभीर विषय है और जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए.

प्रदर्शन के तरीके पर जताई आपत्ति

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने प्रदर्शन के तौर-तरीकों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन के दौरान इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन करना उचित नहीं था. उनके अनुसार, इससे देश की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है.

प्रधानमंत्री की छवि का किया उल्लेख

डॉ. बिंदल ने कहा कि एक ओर प्रधानमंत्री वैश्विक मंचों पर भारत की छवि मजबूत कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस तरह के प्रदर्शनों के माध्यम से देश को बदनाम करने का प्रयास कर रही है. उन्होंने इसे राजनीतिक लाभ के लिए किया गया कदम बताया.

कार्रवाई को बताया उचित

दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर की जा रही कार्रवाई को उचित ठहराते हुए उन्होंने कहा कि देश के खिलाफ किसी भी प्रकार की साजिश या दुष्प्रचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

डॉ. बिंदल ने स्पष्ट किया कि भाजपा राष्ट्रहित से जुड़े मुद्दों पर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी और मामले की पूरी सच्चाई सामने लाने की मांग करती है.