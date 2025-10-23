Advertisement
चिकनी नदी में प्रदूषण का कहर: सैंकड़ों मछलियां और दो सांप मिले मृत, ग्रामीणों ने किनवैन उद्योग पर लगाया आरोप

औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन के तहत नालागढ़ में पर्यावरण को लेकर एक बड़ी लापरवाही सामने आई है. चिकनी नदी में बुधवार को सैंकड़ों मछलियों और दो सांपों के मृत मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Oct 23, 2025, 10:25 AM IST

Nalagarh News: औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन के तहत नालागढ़ में पर्यावरण को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है. चिकनी नदी में बुधवार सुबह सैंकड़ों मरी हुई मछलियाँ और दो सांप तैरते मिले, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि घाडूआं–प्लासड़ा नाले के ज़रिए किनवैन उद्योग ने कैमिकलयुक्त गंदा पानी नदी में छोड़ा है.

सुबह जब ग्रामीण नदी के किनारे पहुँचे, तो उन्होंने नदी का रंग बदला हुआ पाया और बड़ी संख्या में मरी हुई मछलियाँ बहती देखीं. कुछ प्रवासी बच्चों को ये मछलियाँ लिफाफों में भरकर ले जाते हुए भी देखा गया.

घटना की जानकारी मिलते ही सेरी, झांडियां, प्लासड़ा, घाडूआं और सौड़ी भूमियां गांवों के लोग मौके पर पहुँच गए. ग्रामीणों का कहना है कि जिस स्थान पर घाडूआं–प्लासड़ा नाला नदी में मिलता है, वहीं से नीचे का पूरा जलक्षेत्र प्रभावित है.

ग्रामीणों के अनुसार, यह नाला सीधे किनवैन उद्योग से होकर गुजरता है और यह उद्योग पहले भी रात के समय नदी में गंदा पानी छोड़ चुका है. एक ग्रामीण ने कहा, “हमने देखा कि नाले से रंग-बिरंगा पानी नदी में मिल रहा था. वहीं से नीचे सैंकड़ों मछलियाँ मृत मिलीं. पहले भी शिकायतें कीं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई.”

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस नदी का पानी आसपास के किसानों, पशुओं और पेयजल योजनाओं के लिए उपयोग होता है, जो अब दूषित हो चुका है. पहले भी कैमिकलयुक्त पानी से पशुओं की मौतें हो चुकी हैं.

ग्रामीणों ने बताया कि विरोध के बावजूद किनवैन उद्योग को यहां स्थापित किया गया और बार-बार शिकायतों के बावजूद प्रदूषण पर कोई नियंत्रण नहीं हो पाया. उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे हाई कोर्ट का रुख करेंगे.

किनवैन कंपनी प्रबंधन ने इस मामले पर कैमरे पर कोई बयान देने से इनकार कर दिया. वहीं, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PCB) बद्दी के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने भी मीडिया से बात करने से मना किया और अपने वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करने को कहा.

इस पर ग्रामीणों ने बोर्ड अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाया और कहा कि वे केवल औपचारिकता निभाने पहुंचे थे, जबकि कंपनी में जाकर कोई कार्रवाई नहीं की गई.

फिलहाल, चिकनी नदी में मछलियों की मौत और दूषित पानी का यह मामला प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दोनों के लिए एक गंभीर पर्यावरणीय चेतावनी बन गया है.

Nalagarh news

