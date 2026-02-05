Advertisement
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

पौंग बांध में उमड़ा विदेशी परिंदों का सैलाब, 115 प्रजातियों के 1.24 लाख से अधिक पक्षी पहुंचे

पौंग बांध वेटलैंड में इस सर्दी 1.24 लाख से अधिक विदेशी परिंदे पहुंचे हैं. वाइल्ड लाइफ विभाग की गणना में 115 प्रजातियां दर्ज हुईं, जिनमें सबसे अधिक 62 हजार से ज्यादा बार-हेडेड गूज पाए गए.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 05, 2026, 04:53 PM IST

पौंग बांध में उमड़ा विदेशी परिंदों का सैलाब, 115 प्रजातियों के 1.24 लाख से अधिक पक्षी पहुंचे

Dharamshala News: पौंग बांध वेटलैंड क्षेत्र में इस सर्दी बड़ी संख्या में विदेशी परिंदों ने डेरा डाला है. वाइल्ड लाइफ विभाग द्वारा 30 और 31 जनवरी को करवाई गई वार्षिक गणना में कुल 1,24,344 विदेशी परिंदे दर्ज किए गए हैं. इस दौरान 115 विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों की मौजूदगी सामने आई, जिनमें बार-हेडेड गूज की संख्या सबसे अधिक रही.

गणना के अनुसार इस बार 62,293 बार-हेडेड गूज पौंग बांध क्षेत्र में पाए गए, जो हर साल की तरह इस बार भी सबसे अधिक संख्या वाली प्रजाति रही. विदेशी परिंदों की सटीक गणना सुनिश्चित करने के लिए अभयारण्य क्षेत्र को 25 सेक्टरों में विभाजित कर सर्वे किया गया.

हर वर्ष सर्दियों के मौसम में मध्य एशिया, तिब्बत, साइबेरिया, रूस और ट्रांस-हिमालयी क्षेत्रों से हजारों की संख्या में प्रवासी पक्षी भोजन और अनुकूल जलवायु की तलाश में पौंग बांध पहुंचते हैं.

प्रमुख प्रजातियों की संख्या
गणना में यूरेशियन कूट (12,118), नॉर्दर्न पिंटेल (11,928), कॉमन टील (7,265), लिटिल कॉर्मोरेंट (4,544), कॉमन पोचार्ड (3,522), ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीब (3,322) और ग्रे लैग गूज (3,242) बड़ी संख्या में दर्ज किए गए. इसके अलावा ग्रेट कॉर्मोरेंट, नॉर्दर्न शोवेलर, रिवर टर्न, विभिन्न प्रजातियों के गल, लैपविंग, टील, पोचार्ड और टर्न पक्षी भी बड़ी संख्या में पाए गए.

विभाग ने की पुष्टि
डीएफओ वाइल्ड लाइफ संजीव सिंह ने आंकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी 30 जनवरी से 2 फरवरी के बीच पौंग डैम क्षेत्र में प्रवासी पक्षियों की गणना की गई. उन्होंने कहा कि इस वर्ष पौंग वेटलैंड में विदेशी परिंदों की संख्या काफी उत्साहजनक रही है और गणना का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है.

dharamshala newsPong DamHimachal Pradesh

