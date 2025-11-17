Advertisement
हिमाचल में पंचायत और नगर निकाय चुनाव की तैयारी तेज, सीमाओं में बदलाव पर पूरी तरह रोक

Himachal Panchayat Elections: हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. इस संबंध में राज्य चुनाव आयोग का एक अहम अधिसूचना जारी की है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 17, 2025, 05:50 PM IST

Shimla News: हिमाचल प्रदेश में पंचायतों और शहरी निकायों के आगामी चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. राज्य चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों का कार्यकाल जल्द पूरा होने वाला है, इसलिए चुनावी प्रक्रियाएं समय से पहले शुरू की जा रही हैं.

अधिसूचना के अनुसार—
-पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल: 31 जनवरी 2026 तक
-50 शहरी निकायों का कार्यकाल: 18 जनवरी 2026 तक
-नगर निगम धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन: कार्यकाल अप्रैल 2026 तक
-अंब, चिरगांव, कंडाघाट, नेरवा और निरमंड नगर पंचायतें: कार्यकाल अप्रैल 2026 में समाप्त

राज्य चुनाव आयोग ने बताया कि पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों और 71 शहरी निकायों का डिलिमिटेशन पूरा हो चुका है और इसे अधिसूचित भी कर दिया गया है. अधिकांश क्षेत्रों में मतदाता सूचियां तैयार हैं, जबकि शेष सूचियां दिसंबर 2025 तक अंतिम रूप ले लेंगी.

सबसे महत्वपूर्ण बात—अधिसूचना में कहा गया है कि अब किसी भी पंचायत या नगर निकाय की सीमाओं, संरचना या वर्गीकरण में बदलाव नहीं होगा. यानी अब नए वार्ड नहीं बनेंगे और न ही क्षेत्रीय सीमाओं में कोई फेरबदल किया जाएगा.

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के उस दिशा-निर्देश का भी हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि स्थानीय निकाय चुनावों की प्रक्रिया कार्यकाल समाप्त होने से छह महीने पहले शुरू होनी चाहिए.

राज्य चुनाव आयुक्त अनिल कुमार खाची ने सभी विभागों और अधिकारियों को आदेश दिया है कि अधिसूचना का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए.

