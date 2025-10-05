Advertisement
नई क्लस्टर प्रणाली पर शिक्षा विभाग की अधिसूचना के खिलाफ प्राथमिक शिक्षक संघ का विरोध तेज़

हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा 23 सितंबर 2025 को जारी की गई नई क्लस्टर प्रणाली संबंधी अधिसूचना के खिलाफ राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हिमाचल प्रदेश ने तीव्र विरोध दर्ज कराया है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Oct 05, 2025, 02:45 PM IST

Nurpur News: हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा 23 सितंबर 2025 को जारी नई क्लस्टर प्रणाली संबंधी अधिसूचना ने प्रदेश के प्राथमिक शिक्षकों में गहरा रोष पैदा कर दिया है. राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने इसे प्राथमिक शिक्षकों के अधिकारों पर हमला बताते हुए कहा कि यह न केवल शिक्षकों के हितों के लिए घातक है, बल्कि प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को भी गंभीर रूप से प्रभावित करेगा.

पृष्ठभूमि
29 नवंबर 2023 को भी शिक्षा विभाग ने इसी तरह की अधिसूचना जारी की थी, जिसका संघ ने कड़ा विरोध किया था. इसके बाद वार्ता हुई और 13 फरवरी 2024 को संशोधित अधिसूचना जारी की गई, जिसमें यह तय किया गया था कि:
-नर्सरी से कक्षा 5 तक की शिक्षा का प्रशासनिक नियंत्रण मुख्य शिक्षक, केंद्रीय मुख्य शिक्षक और खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के पास रहेगा.
-जबकि कक्षा 6 से 12 तक का संचालन प्रिंसिपल के अधीन होगा.

लेकिन 23 सितंबर 2025 की नई अधिसूचना में पूरे प्राथमिक शिक्षा तंत्र का प्रशासनिक नियंत्रण प्रिंसिपलों को सौंप दिया गया है. संघ का कहना है कि यह पहले हुए समझौतों और वादों का सीधा उल्लंघन है.

संघ की आपत्तियां
संघ ने कहा कि 1984 से हिमाचल में प्राथमिक शिक्षा का अलग ढांचा कार्यरत है, जिसकी वजह से प्रदेश ने ASER रिपोर्ट में देशभर में पहला स्थान और राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) में कक्षा 3 के लिए दूसरा स्थान हासिल किया है. इस उपलब्धि में प्रिंसिपलों की कोई भूमिका नहीं रही.

नई व्यवस्था से:
-शिक्षा प्रणाली बोझिल और केंद्रीकृत हो जाएगी.
-शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आएगी.
-मुख्य शिक्षक, केंद्रीय मुख्य शिक्षक और खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों की भूमिका समाप्तप्राय हो जाएगी.
-दोहरी प्रशासनिक इकाइयों के कारण भ्रम और अस्थिरता फैलेगी.

आंदोलन का ऐलान
राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ की 141 खंड कार्यकारिणी, 12 जिला कार्यकारिणी और राज्य कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि 5 अक्टूबर 2025 को, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर, पूरे प्रदेश के उपमंडल मुख्यालयों पर रोष रैली और धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा.

प्रदर्शन के अंत में मुख्यमंत्री को अधिसूचना वापस लेने संबंधी ज्ञापन उपमंडल अधिकारी (नागरिक) के माध्यम से सौंपा जाएगा.

संघ ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने अधिसूचना वापस नहीं ली तो आंदोलन को और अधिक उग्र रूप दिया जाएगा.

