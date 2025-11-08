Advertisement
Zee Punjab Haryana Himachal Pradesh

कृषि विभाग नूरपुर में रबी फसलों के उत्तम बीज वितरण की प्रक्रिया शुरू

कृषि विभाग नूरपुर में रबी सीजन की फसलों गेहूं, वरसीन, धनिया, जावी, प्याज, पालक और मूली के उत्तम क्वालिटी के बीज किसानों को देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. विभाग द्वारा इस बार गेहूं की दो किस्मों सेटिस्फाइड और फाउंडेशन के बीज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 08, 2025, 01:23 PM IST

Nurpur News: नूरपुर कृषि विभाग ने रबी सीजन की प्रमुख फसलों — गेहूं, वरसीन, धनिया, जावी, प्याज, पालक और मूली — के उच्च गुणवत्ता वाले बीज किसानों को उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस बार विभाग द्वारा गेहूं की दो किस्मों, सेटिस्फाइड और फाउंडेशन, के प्रमाणित बीज वितरित किए जा रहे हैं. नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के करीब 16 हजार किसान हर वर्ष विभाग से बीज प्राप्त करते हैं.

बीज के साथ मिल रही तकनीकी जानकारी और खेती से जुड़ी सलाह
विभाग न केवल गुणवत्तापूर्ण बीज मुहैया करवा रहा है, बल्कि किसानों को
-रबी फसलों की बिजाई,
-खाद के उचित उपयोग,
-फसलों की सुरक्षा
से जुड़ी महत्वपूर्ण सलाह भी दे रहा है, ताकि उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार हो सके.

कृषि विभाग नूरपुर के विषय विशेषज्ञ डॉ. शलैश पाल सूद के अनुसार, क्षेत्र में हर साल लगभग 2000 क्विंटल सेटिस्फाइड बीज की आवश्यकता होती है, जिसमें से 1400 क्विंटल बीज पहले ही वितरित किया जा चुका है. उन्होंने बताया कि फाउंडेशन बीज की वितरण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसे सोमवार से नियमित रूप से उपलब्ध कराया जाएगा.

प्रमाणित बीज बाजार से सस्ता
डॉ. सूद ने बताया कि विभाग द्वारा दिया जाने वाला बीज पूरी तरह परीक्षणित और प्रमाणित होता है. विभाग में बीज की बोरी ₹1200 में उपलब्ध है, जबकि यही बीज बाजार में ₹1500 से ₹2000 तक прода रहा है. उन्होंने कहा कि इस समय गेहूं की बिजाई का उपयुक्त समय चल रहा है, लेकिन वर्षा पर निर्भर किसान बिजाई से पहले मौसम पर ध्यान दें.

किसानों ने भी जताया संतोष
किसान पवन कुमार का कहना है कि विभाग से मिलने वाला बीज उत्तम क्वालिटी का होता है और इससे फसल का उत्पादन बेहतर मिलता है.

वहीं किसान जोगिंदर पठानिया ने बताया कि विभाग समय-समय पर खेती से जुड़ी जानकारी देता है और इस बार बीज समय पर मिल गया है. उन्होंने कहा कि विभाग से लिया गया बीज बेहतर पैदावार देता है और उत्पाद को विभाग को बेचने पर अच्छा दाम भी मिलता है.

