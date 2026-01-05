Advertisement
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में राजा का तालाब में जोरदार प्रदर्शन, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका

बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचार के विरोध में राजा का तालाब में विहिप और बजरंग दल समेत हिंदू संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया. रैली निकालकर मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका और केंद्र सरकार से कड़े कदम उठाने की मांग की.

|Last Updated: Jan 05, 2026, 03:11 PM IST

Nurpur News: बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रही हिंसा, हत्याओं और आगजनी की घटनाओं के विरोध में राजा का तालाब में विश्व हिंदू परिषद (विहिप), बजरंग दल सहित विभिन्न हिंदू संगठनों ने संयुक्त रूप से उग्र प्रदर्शन किया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बाजार क्षेत्र में रैली निकाली और मुख्य चौक पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस का पुतला और झंडा जलाकर विरोध दर्ज कराया.

सुबह करीब दस बजे बड़ी संख्या में विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ता राजा का तालाब के मुख्य चौक पर एकत्र हुए. प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेश में दीपू दास की कथित रूप से उन्मादी भीड़ द्वारा की गई हत्या को लेकर गहरा आक्रोश जताया गया. प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार, आतंकवाद और जिहादी हिंसा के खिलाफ नारेबाजी की.

प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बांग्लादेश में हिंदू समाज के लोगों के साथ दुर्व्यवहार, हत्याएं और उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जो बेहद निंदनीय हैं. बांग्लादेश की एक कपड़ा फैक्ट्री में कार्यरत 25 वर्षीय दीपू दास की हत्या को लेकर हिंदू संगठनों में गहरा रोष देखने को मिला.

इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के प्रांत विशेष संपर्क प्रमुख उदय पठानिया ने संबोधन में कहा कि बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की निर्मम हत्या अत्यंत निंदनीय है. उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाए जाएं.

उन्होंने कहा कि हिंदू समाज इस तरह की हिंसा और बर्बरता को स्वीकार नहीं करेगा और संगठित रहकर अपने अधिकारों की रक्षा करेगा. साथ ही उन्होंने एकजुटता का आह्वान करते हुए कहा कि समाज की सुरक्षा के लिए संगठनबद्ध रहना जरूरी है.

प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

