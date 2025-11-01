Advertisement
घुमारवीं में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक; सड़कों की गुणवत्ता और रखरखाव पर मंत्री राजेश धर्माणी के सख्त निर्देश

हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने बिलासपुर जिला के दौरे के दौरान लोक निर्माण विभाग मंडल घुमारवीं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है. वहीं इस बैठक में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चल रहे सड़क निर्माण एवं रखरखाव कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई.

Nov 01, 2025

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने बिलासपुर जिला के दौरे के दौरान घुमारवीं में लोक निर्माण विभाग (PWD) की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में विभिन्न योजनाओं के तहत चल रहे सड़क निर्माण और रखरखाव कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई.

मंत्री धर्माणी ने कहा कि कई सड़कों के निर्माण में अवरोध सामने आए हैं, जिन्हें दूर करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि फील्ड से अद्यतन रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और विभागीय अधिकारी सरकार के नवीन निर्देशों के अनुरूप कार्यों को गति दे रहे हैं.

उन्होंने स्पष्ट किया कि जहां सड़कें तैयार हैं लेकिन बड़ी बसों के आवागमन के लिए पास नहीं हो पा रहीं, वहां इन मार्गों को एम्बुलेंस रोड के रूप में स्वीकृत किया जाएगा ताकि स्थानीय लोगों को सुविधा मिल सके. साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और नाबार्ड के तहत निर्मित सड़कों का रखरखाव संबंधित ठेकेदारों द्वारा ही किया जाएगा.

मंत्री ने दधोल–चरोड़ा, करलोटी–गालियां और बरठीं–निहारी सड़कों की स्थिति पर विशेष चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इन मार्गों के सुधार और मरम्मत कार्य शीघ्र पूरे किए जाएं, ताकि लोगों को सुचारु यातायात सुविधा मिल सके.

उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की कई सड़कों में भूमि संबंधी अवरोधों के कारण निर्धारित चौड़ाई नहीं मिल पा रही है. इस मुद्दे को मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री के समक्ष उठाया जाएगा ताकि ऐसी सड़कों को ट्रैक्टर-योग्य मार्ग के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ सके, जिससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलेगी.

बैठक में मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा सभी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए.

बैठक में लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता विजय चौधरी, अधीक्षण अभियंता जीत सिंह ठाकुर, अधिशासी अभियंता दीपक कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे.

