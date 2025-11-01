Advertisement
Zee Punjab Haryana Himachal Pradesh
Himachal Pradesh

अंतरराष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले की पहली सांस्कृतिक संध्या में पंजाबी–हिमाचली कलाकारों ने जमाया रंग

अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय श्री रेणुका जी मेले की शुक्रवार को पहली सांस्कृतिक संध्या आयोजित हुई जिसमें पंजाबी गायक कुलविंदर बिल्ला ने खूब धमाल मचाया. 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 01, 2025, 10:07 AM IST

Nahan News: अंतरराष्ट्रीय स्तरीय श्री रेणुका जी मेले की पहली सांस्कृतिक संध्या शुक्रवार को बड़ी धूमधाम से आयोजित हुई. उद्घाटन उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने किया, जबकि कार्यक्रम में विधानसभा उपाध्यक्ष एवं स्थानीय विधायक विनय कुमार विशेष रूप से मौजूद रहे.

पहली संध्या में पंजाबी गायक कुलविंदर बिल्ला, पार्श्व गायक पूर्ण शिवा और गायिका गीता भारद्वाज ने शानदार प्रस्तुतियों से दर्शकों को देर रात तक बांधे रखा. रात 12 बजे तक चले कार्यक्रमों को देखने हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और कलाकारों की प्रस्तुतियों का आनंद लिया.

सांस्कृतिक संध्या से पहले मेले में एक ऐतिहासिक पहल की गई. पहली बार पवित्र रेणुका झील के घाट पर भगवान परशुराम और माता रेणुका की भव्य आरती का आयोजन किया गया. मंत्री हर्षवर्धन चौहान और विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ने इसमें भाग लिया. इसके बाद 500 घी के दीये झील में प्रवाहित किए गए, जिससे पूरा वातावरण आध्यात्मिक रंग में रंग गया.

विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ने बताया कि इस बार मेले को और व्यवस्थित व आकर्षक बनाने के लिए कई नई पहलें की गई हैं. मेले क्षेत्र को सिंगल-यूज़ प्लास्टिक मुक्त कर ‘ग्रीन फेयर’ घोषित किया गया है, वहीं धार्मिक कार्यक्रमों को भी विशेष रूप से शामिल किया गया है.

आज अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय श्री रेणुका जी मेले की दूसरी सांस्कृतिक संध्या आयोजित होगी जो पहाड़ी कलाकारों के नाम समर्पित रहेगी.

International Shri Renuka Ji FairNahan newsHimachal Pradesh

