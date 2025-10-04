Advertisement
कुल्लू दशहरा में सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल, तहसीलदार पर हमला

अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के पहले दिन ढालपुर मैदान में तहसीलदार हरि सिंह यादव पर कुछ लोगों ने सरेआम हमला कर मारपीट की. इस घटना के बाद तहसीलदार के परिवार ने सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Oct 04, 2025, 02:09 PM IST

Kullu News: जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर मैदान में अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव के पहले दिन जहां कुछ लोगों के द्वारा तहसीलदार हरि सिंह के साथ मारपीट की गई. तो वहीं अब तहसीलदार हरि सिंह के परिवार ने दशहरा उत्सव में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं. वही परिवार के लोगों ने सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग रखी है. तो वहीं आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की भी मांग रखी है. परिवार का कहना है कि इस घटना के बाद वह सभी बुरी तरह से सहमे हुए हैं. ऐसे में जल्द से जल्द आरोपियों पर कार्रवाई की जाए.

वहीं उन्होंने डीसी कुल्लू और एसपी कुल्लू की कार्यप्रणाली पर भी रोष व्यक्त किया. तहसीलदार हरि सिंह की बेटी डॉक्टर अंशुमाला का कहना हैं कि अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था में 1200 से अधिक पुलिस होमगार्ड जवान तैनात किए हैं. लेकिन हैरानी की बात यह है कि दशहरा उत्सव में दोपहर के समय जब देवता के देवलू हारियानो ने तहसीलदार हरी सिंह को सरेआम दोपहर के समय मेले में गुंडागर्दी दिखाकर पीटते घसीटते रहे. उस वक्त वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त क्यों नहीं थी. वहां पर घंटों तक गुंडागर्दी होती रही और सेक्टर अधिकारी और पुलिस होमगार्ड के जवान कहां थे. उस पर कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया गया.

पीड़ित हरी सिंह यादव की बेटी डॉक्टर अंशुमाला ने कहा कि उनके पिता तहसीलदार हरी सिंह यादव के साथ हुई घटना को लेकर तथाकथित देवलुओं ने देव आस्था को बेवजह ढाल बनाकर षड्यंत्र के तहत अभद्रता मार पिटाई जान से मारने से मारने की कोशिश की है. उनके पिता व तहसीलदार कुल्लू हरि सिंह यादव DC के आदेश पर सरकार का काम कर रहे थे.

उन्होंने कहा कि इतना इतना बड़ा दशहरा उत्सव का आयोजन चल रहा है. उस समूह पुलिस प्रशासन कहां था. जब यह घटना हुई और सुरक्षा की ज़िम्मेदारी किसकी है. अभी तक इस मामले में डीसी मैडम और SP की तरफ़ से कोई भी बयान जारी नहीं हुआ है. जिस प्रकार सरेआम एक अधिकारी के साथ अभद्रता मारपीट करने के बाद उन्हें बंधक बनाकर बेइज्जत करने का काम किया है. यह घटना पूरे समाज को शर्मसार कर रही है. उन्होंने कहा कि इसके बाद पुलिस ने भी मामूली धाराओं के तहत खाना पूर्ति के लिए एफआईआर दर्ज की है.

उन्होंने कहा कि एक सरकारी अधिकारी के साथ इस तरह सरेआम गुंडागर्दी होती रही और अगर उसे घटना में उनकी जान को कुछ होता. तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती. उन्होंने कहा कि अगर गलती हुई भी होती तो उसकी माफी दी जा सकती थी. लेकिन जिस तरह से भीड़ ने इकट्ठे होकर षड्यंत्र के तहत जान से मारने की कोशिश की है और सरकारी कार्य के चलते मारपीट और अभद्रता की गई है. उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

तहसीलदार कुल्लू हरि सिंह यादव की धर्मपत्नी रुकमणी ने कहा कि उनके पति तहसीलदार हरि सिंह यादव के साथ जो तथाकथित देवलुओं घटना को अंजाम दिया है और उसे प्रकरण के बाद वीडियो वायरल हुआ है. उसे घटना से उनका पूरा परिवार काफी सहमा हुआ है और उन्हें अब अपनी जान का भी खतरा बना हुआ है. जिस तरह से एक सरकारी अधिकारी के साथ इस तरह की घटना हो रही है और पुलिस उसमें क्या कार्रवाई कर रही है. यह भी जांच का विषय है.

उन्होंने कहा कि देव समाज को हमसे कोई दिक्कत परेशानी थी. तो मेरे पति से कोई गलती हुई है तो उसको माफ किया जा सकता था. लेकिन जिस प्रकार बात को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया वो तरीका गलत है. उन्होंने कहा कि इस मामले पर हमने डीसी मैडम और एसपी से मुलाकात की हैं. उन्होंने हमें इसको लेकर दशहरा निपटने के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है. उन्होंने कहा कि हमने उनसे मांग रखी है कि इस मामले में जल्द सख्त कार्रवाई की जाए और हमें न्याय दिलाया जाए.

