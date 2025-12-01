Advertisement
राधे-राधे विवाद पर बोले CM सुखविंदर सिंह सुक्खू: “सनातन धर्म की राजनीति BJP न सिखाए, हमारे कर्म ही हमारी पहचान”

Himachal News: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने ‘राधे-राधे’ विवाद पर कहा कि उनके बयान को बेवजह राजनीतिक रंग दिया जा रहा है. सीएम ने BJP पर सनातन धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया और पूर्व सरकार द्वारा जमीन सौदे में अनियमितताओं की ओर भी इशारा किया.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 01, 2025, 02:59 PM IST

Dharamshala News: ‘राधे-राधे’ की जगह ‘नमस्ते’ बोलने के विवाद के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से राजनीतिक रूप दिया जा रहा है. उन्होंने बताया कि वह जब बच्चियों से मिलने गए थे, तो केवल यह जानना चाहते थे कि क्या वे ‘राधे-राधे’ का अर्थ समझकर बोल रही हैं या केवल रटकर.

“हमारे परिवार में पीढ़ियों से होता आया है सनातन धर्म का पालन”
सीएम ने कहा कि उनके घर में सनातन परंपराओं का पालन वर्षों से किया जा रहा है.
उन्होंने बताया कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने पूरे दिन की छुट्टी घोषित की थी, जो उनकी व्यक्तिगत आस्था और धार्मिक मूल्यों को दर्शाता है.

“सनातन धर्म का मतलब सेवा, कर्म और मदद—राजनीति नहीं”
मुख्यमंत्री ने बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा कि सनातन धर्म की राजनीति करने का नैतिक अधिकार विपक्ष के पास नहीं है.
उन्होंने कहा कि सनातन की मूल परिभाषा कर्म, सेवा और गरीबों की मदद है, इसे वोट बैंक की राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए.

“विपक्ष के पास मुद्दों की कमी, हर गतिविधि का वीडियो बनाकर फैलाई जा रही गलत बातें”

सुखू ने कहा कि बीजेपी के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए वे हर छोटी गतिविधि को राजनीतिक विवाद बना रही है.
उन्होंने कहा कि “मैं किसी के घर भोजन करने जाऊं या बच्चों से मिलने जाऊं, विपक्ष इसे भी राजनीतिक हथियार बना लेता है.”

पूर्व सरकार पर बड़ा आरोप: “4,500 बीघा जमीन मात्र 1.22 करोड़ में दे दी गई”
सीएम सुखू ने पूर्व बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया कि उन्होंने जनता की संपत्ति को “कोड़ियों के भाव” में बेच दिया.
उन्होंने दावा किया कि 4,500 बीघा भूमि एक कस्टमाइज्ड पैकेज में केवल 1 करोड़ 22 लाख रुपये में दे दी गई, जबकि इतनी जमीन की कीमत हजारों करोड़ रुपये होती.

जनता के हितों की रक्षा और विकास की गति बढ़ाने का वादा
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार जनता के धन की रक्षा करते हुए प्रदेश के विकास कार्यों को तेज करने के लिए प्रतिबद्ध है.
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पांच साल की जिम्मेदारी निभा रही है और अंतिम फैसला जनता करेगी.

