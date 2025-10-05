अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में बारिश ने डाला खलल, देवताओं और श्रद्धालुओं में बढ़ी परेशानी

जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर मैदान में भी बारिश का पानी देवताओं के शिविरों में घुस रहा है. जिससे लोगों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि देवलू के द्वारा खुद ही अस्थाई शिवरों के बाहर नालियों का निर्माण किया जा रहा है.
Trending Photos
Kullu News: जिला कुल्लू के ढालपुर मैदान में आयोजित अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव के दौरान लगातार हो रही बारिश ने उत्सव को प्रभावित किया है. बारिश के पानी के चलते देवताओं के अस्थाई तंबू और शिविरों में पानी भर गया है, जिससे देवताओं और श्रद्धालुओं दोनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
भारी बारिश के कारण दशहरा उत्सव के चौथे दिन देवता अपने-अपने शिविरों में ही सीमित रहे. रविवार को देवताओं द्वारा एक-दूसरे के शिविर में जाकर “देव मिलन” की परंपरा निभाई जानी थी, लेकिन बारिश के कारण यह आयोजन फिलहाल स्थगित रहा.
इस दौरान प्रशासन ने अस्थाई शिवरों के बाहर नालियों का निर्माण शुरू किया है ताकि पानी की निकासी हो सके और देवताओं को अधिक असुविधा न हो. देवताओं के श्रद्धालु नयन साहिल ने बताया कि मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए भी खराब मौसम की चेतावनी जारी की है, जिससे पानी की निकासी न होने पर और दिक्कतें बढ़ सकती हैं.
प्रशासन ने ढालपुर मैदान में रहने की सुविधाओं को बेहतर बनाने की कोशिश की है और देवताओं के लिए मजबूत टेंट उपलब्ध कराए हैं. हालांकि, श्रद्धालुओं का कहना है कि पानी की निकासी के लिए और प्रभावी नालियों की व्यवस्था आवश्यक है ताकि उत्सव सुचारू रूप से जारी रह सके.