शिमला को जाते-जाते तबाही के जख्म दे गई बारिश! लैंडस्लाइड में गाड़ियां क्षतिग्रस्त, बाल-बाल बचे घरों में सो रहे लोग

Shimla Landslide: मॉनसून की विदाई के बावजूद हिमाचल प्रदेश में खतरा अभी टला नहीं है. पहाड़ों की रानी शिमला को भारी बारिश ने जाते-जाते गहरे जख्म दे दिए हैं. सोमवार और मंगलवार की दरम्यानी रात करीब दो बजे शिमला के कार्ट रोड स्थित हिमलैंड क्षेत्र में अचानक लैंडस्लाइड हुआ. इसका असर इतना भयावह रहा कि कई वाहन मलबे में दब गए और भारी पेड़ पास के एक मकान में जाकर घुस गए. उस समय घर में सात लोग सो रहे थे, लेकिन गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ.

लैंडस्लाइड का स्वरूप और नुकसान

स्थानीय लोगों के अनुसार लैंडस्लाइड के साथ बड़े-बड़े पत्थर, मिट्टी और पेड़ मकान की दीवारों में घुस गए. मकान का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है और परिवार को अस्थायी रूप से सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया. वाहन भी मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे लाखों रुपये का नुकसान हुआ है. घटना ने पूरे इलाके में डर का माहौल बना दिया है.

राहत कार्य और प्रशासन की तत्परता

लैंडस्लाइड की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया. दो मकानों को तत्काल खाली करवा दिया गया ताकि किसी प्रकार की अनहोनी न हो. पुलिस और आपदा प्रबंधन टीम घटनास्थल पर पहुंची और क्षेत्र में अतिरिक्त निगरानी बढ़ा दी गई है. अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से सतर्क रहने और फिसलन वाले इलाकों में अनावश्यक आवाजाही से बचने की अपील की है.

स्थानीय लोगों की दहशत और असहजता

घटना के बाद स्थानीय लोग भयभीत हैं. कई परिवारों ने रातभर जागकर बिताई और अस्थायी आश्रय में रहने को मजबूर हैं. क्षेत्रवासियों का कहना है कि लगातार हो रही बारिश और लैंडस्लाइड की घटनाओं से उनका जीवन असुरक्षित हो गया है. बच्चों और बुजुर्गों को सबसे अधिक डर का सामना करना पड़ रहा है.

प्रशासन की अपील

प्रशासन ने लोगों से कहा है कि वे किसी भी आपात स्थिति में हेल्पलाइन से संपर्क करें और अफवाहों पर ध्यान न दें. साथ ही, प्रशासन ने मौसम विभाग की चेतावनियों को गंभीरता से लेने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है.