शिमला को जाते-जाते तबाही के जख्म दे गई बारिश! लैंडस्लाइड में गाड़ियां क्षतिग्रस्त, बाल-बाल बचे घरों में सो रहे लोग
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2924230
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

शिमला को जाते-जाते तबाही के जख्म दे गई बारिश! लैंडस्लाइड में गाड़ियां क्षतिग्रस्त, बाल-बाल बचे घरों में सो रहे लोग

हिमाचल प्रदेश से अभी ख़तरा टला नहीं है. मॉनसून ने जाते-जाते एक बार फिर पहाड़ों की रानी शिमला को तबाही के गहरे ज़ख़्म दिए हैं. शिमला के कार्ट रोड पर हिमलैंड में सोमवार और मंगलवार की दरम्यानी रात करीब दो बजे भारी-भरकम लैंडस्लाइड हुआ.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Sep 16, 2025, 12:31 PM IST

Trending Photos

शिमला को जाते-जाते तबाही के जख्म दे गई बारिश! लैंडस्लाइड में गाड़ियां क्षतिग्रस्त, बाल-बाल बचे घरों में सो रहे लोग

Shimla Landslide: मॉनसून की विदाई के बावजूद हिमाचल प्रदेश में खतरा अभी टला नहीं है. पहाड़ों की रानी शिमला को भारी बारिश ने जाते-जाते गहरे जख्म दे दिए हैं. सोमवार और मंगलवार की दरम्यानी रात करीब दो बजे शिमला के कार्ट रोड स्थित हिमलैंड क्षेत्र में अचानक लैंडस्लाइड हुआ. इसका असर इतना भयावह रहा कि कई वाहन मलबे में दब गए और भारी पेड़ पास के एक मकान में जाकर घुस गए. उस समय घर में सात लोग सो रहे थे, लेकिन गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ.

लैंडस्लाइड का स्वरूप और नुकसान
स्थानीय लोगों के अनुसार लैंडस्लाइड के साथ बड़े-बड़े पत्थर, मिट्टी और पेड़ मकान की दीवारों में घुस गए. मकान का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है और परिवार को अस्थायी रूप से सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया. वाहन भी मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे लाखों रुपये का नुकसान हुआ है. घटना ने पूरे इलाके में डर का माहौल बना दिया है.

राहत कार्य और प्रशासन की तत्परता
लैंडस्लाइड की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया. दो मकानों को तत्काल खाली करवा दिया गया ताकि किसी प्रकार की अनहोनी न हो. पुलिस और आपदा प्रबंधन टीम घटनास्थल पर पहुंची और क्षेत्र में अतिरिक्त निगरानी बढ़ा दी गई है. अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से सतर्क रहने और फिसलन वाले इलाकों में अनावश्यक आवाजाही से बचने की अपील की है.

Add Zee News as a Preferred Source

स्थानीय लोगों की दहशत और असहजता
घटना के बाद स्थानीय लोग भयभीत हैं. कई परिवारों ने रातभर जागकर बिताई और अस्थायी आश्रय में रहने को मजबूर हैं. क्षेत्रवासियों का कहना है कि लगातार हो रही बारिश और लैंडस्लाइड की घटनाओं से उनका जीवन असुरक्षित हो गया है. बच्चों और बुजुर्गों को सबसे अधिक डर का सामना करना पड़ रहा है.

प्रशासन की अपील
प्रशासन ने लोगों से कहा है कि वे किसी भी आपात स्थिति में हेल्पलाइन से संपर्क करें और अफवाहों पर ध्यान न दें. साथ ही, प्रशासन ने मौसम विभाग की चेतावनियों को गंभीरता से लेने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है.

TAGS

Shimla landslideHimachal DisasterHimachal Pradesh

Trending news

Robin Uthappa Summoned
ਰੋਬਿਨ ਓਥੱਪਾ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਲਬ; ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬੈਟਿੰਗ ਐਪ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ
Sultanpur Lodhi
ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
Nurpur news
नूरपुर पुलिस-वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में पकड़ा गया अवैध खैर लकड़ी का बड़ा जखीरा
zirakpur news
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਮਲੀਲ੍ਹਾ ਦਾ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
mandi landslide
मंडी के निहरी में भूस्खलन 5 लोग दबे, 2 सुरक्षित निकाले, 1 महिला का शव बरामद, 2 लापता
Parmish Verma injured
ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਤੇ ਗਾਇਕ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਖ਼ਮੀ; ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ
mandi news
मंडी में भारी तबाही: सोन खड्ड में उफान, बसें डूबीं, दुकानें जलमग्न, लक्ष्मण झूला बहा
Kapurthala
ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਲੀ ਭਾਸਕਰ ਉਤੇ ਹੋਇਆ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ
Himachal Monsoon
हिमाचल में मृतकों की संख्या 404 हुई, सार्वजनिक संपत्ति को ₹4,400 करोड़ का नुकसान
Ludhiana fire news
ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ; ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੜਿਆ
;