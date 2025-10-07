Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2951420
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

बारिश ने बिगाड़ा कुल्लू दशहरा उत्सव का रंग, ढालपुर मैदान में भरा पानी और कीचड़ से श्रद्धालु परेशान

जिला कुल्लू में बीते दो दिनों से जहां भारी बारिश का दौर जारी है. तो वहीं इससे अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में भी खलल पड़ गया है. मंगलवार को भी कुल्लू में बारिश का दौर जारी रहा. जिसके चलते ढालपुर मैदान में कीचड़ भरा गया है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Oct 07, 2025, 02:09 PM IST

Trending Photos

बारिश ने बिगाड़ा कुल्लू दशहरा उत्सव का रंग, ढालपुर मैदान में भरा पानी और कीचड़ से श्रद्धालु परेशान

Kullu News: जिला कुल्लू में लगातार दो दिनों से जारी भारी बारिश ने अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव की रौनक फीकी कर दी है. ढालपुर मैदान में जगह-जगह पानी भर गया है और मैदान कीचड़ में तब्दील हो गया है. बारिश का पानी देवताओं के शिविरों में भी घुस गया, जिससे अंदर रखा सामान खराब हो गया है. कीचड़ और पानी के कारण श्रद्धालुओं के लिए शिविरों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है.

देवताओं के साथ पहुंचे श्रद्धालुओं ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि जब मौसम विभाग ने पहले ही बारिश की चेतावनी दी थी, तो पानी की निकासी के उचित प्रबंध किए जाने चाहिए थे. उनका कहना है कि सैकड़ों किलोमीटर दूर से आए श्रद्धालु अब अव्यवस्था के कारण परेशानी झेल रहे हैं.

देवता व्यास ऋषि के पुजारी सुनील ने बताया कि शिविर में रखा सामान बारिश के कारण भीग गया है और खाना बनाने में भी कठिनाइयां आ रही हैं. उन्होंने मांग की कि ढालपुर मैदान में तत्काल पानी की निकासी की व्यवस्था की जाए ताकि श्रद्धालु बिना दिक्कत देवताओं के दर्शन कर सकें.

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं देवता भझारी कोट के कारदार रिंकू राणा ने कहा कि लगातार बारिश से मैदान में अव्यवस्था का माहौल बना हुआ है. श्रद्धालु अपने स्तर पर पानी की निकासी का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उचित प्रबंध न होने के कारण पानी दूसरे शिविरों की ओर बह रहा है. उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि दशहरा उत्सव के दौरान श्रद्धालुओं और देवताओं की सुविधा के लिए तुरंत ठोस कदम उठाए जाएं.

TAGS

kullu dussehra festivalKullu NewsHimachal Pradesh

Trending news

kullu dussehra festival
बारिश ने बिगाड़ा कुल्लू दशहरा का रंग, ढालपुर मैदान में भरा पानी, श्रद्धालु परेशान
sangrur news
ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਰੋਸ਼ਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ ਕੀਤਾ
Khanna News
ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਗਾਮਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼
Karva Chauth 2025
9 या 10 अक्टूबर कब है करवा चौथ? जानें सही तिथि, चंद्रोदय का समय और पूजा विधि
punjab health department
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਲਡਰਿਫ ਸਿਰਪ ਉਤੇ ਲਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
Trump Truck Tariff
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਰੱਕਾਂ ਉਤੇ ਲਗਾਇਆ ਟੈਰਿਫ; ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
Nawanshahr Encounter
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ; ਸਰਪੰਚ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੋੜੀਂਦਾ
Sensex today
ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ਾਫੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਊਰਜਾ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ
Parkash Purab News
ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੌਰਾਨ ਉਮੜਿਆ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਸੈਲਾਬ
Shilpa Shetty fraud
ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈਟੀ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਘੰਟੇ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ