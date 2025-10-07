बारिश ने बिगाड़ा कुल्लू दशहरा उत्सव का रंग, ढालपुर मैदान में भरा पानी और कीचड़ से श्रद्धालु परेशान

Kullu News: जिला कुल्लू में लगातार दो दिनों से जारी भारी बारिश ने अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव की रौनक फीकी कर दी है. ढालपुर मैदान में जगह-जगह पानी भर गया है और मैदान कीचड़ में तब्दील हो गया है. बारिश का पानी देवताओं के शिविरों में भी घुस गया, जिससे अंदर रखा सामान खराब हो गया है. कीचड़ और पानी के कारण श्रद्धालुओं के लिए शिविरों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है.

देवताओं के साथ पहुंचे श्रद्धालुओं ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि जब मौसम विभाग ने पहले ही बारिश की चेतावनी दी थी, तो पानी की निकासी के उचित प्रबंध किए जाने चाहिए थे. उनका कहना है कि सैकड़ों किलोमीटर दूर से आए श्रद्धालु अब अव्यवस्था के कारण परेशानी झेल रहे हैं.

देवता व्यास ऋषि के पुजारी सुनील ने बताया कि शिविर में रखा सामान बारिश के कारण भीग गया है और खाना बनाने में भी कठिनाइयां आ रही हैं. उन्होंने मांग की कि ढालपुर मैदान में तत्काल पानी की निकासी की व्यवस्था की जाए ताकि श्रद्धालु बिना दिक्कत देवताओं के दर्शन कर सकें.

वहीं देवता भझारी कोट के कारदार रिंकू राणा ने कहा कि लगातार बारिश से मैदान में अव्यवस्था का माहौल बना हुआ है. श्रद्धालु अपने स्तर पर पानी की निकासी का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उचित प्रबंध न होने के कारण पानी दूसरे शिविरों की ओर बह रहा है. उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि दशहरा उत्सव के दौरान श्रद्धालुओं और देवताओं की सुविधा के लिए तुरंत ठोस कदम उठाए जाएं.