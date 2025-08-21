Himachal Pradesh News: सेब की फसल पर बरसात की मार; बागवानों को नहीं मिल रहे दाम

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश में एक ओर जहां बरसात का कहर जारी है. वहीं, सेब सीजन भी शुरू हो गया है. प्रदेश में सड़कों की खराब हालत के कारण बागवान मंडियों तक सेब की फसल नहीं पहुंचा पा रहे हैं.

वहीं, अब बरसात की मार सेब के दामों पर पड़ना भी शुरू हो गई है. शुरुआती सीजन में जहां बागवानों को सेब के अच्छे दाम मिल रहे थे. वहीं, अब बरसात का असर सेब के दामों पर भी दिखना शुरू हो गया है. सेब के कम दाम मिलने से बागवान भी खासे परेशान हैं.

सब्जी मंडी में आए व्यापारी मोहम्मद और हेमंत का कहना है, की इस साल खराब सड़क होने के चलते लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है. यहां जो भी कृषि उत्पाद खरीदे गए हैं, वो यहां पर सड़ रहे हैं. एक ट्रक में करीब करीब 7 लाख रुपए का माल खरीदा जाता है, लेकिन समय पर यह माल बाहरी राज्यों की मंडियों तक नहीं पहुंच पा रहा है.

ऐसे में इस सीजन में हमें 25 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है. प्रशासन को चाहिए कि वो खराब सड़कों की हालत को देखते हुए यहां अतिरिक्त मशीनरी तैनात करें और सब्जी मंडी से जाने वाली गाड़ियों के लिए भी समय सीमा निर्धारित करें, ताकि सब्जी मंडी से जाने वाली गाड़ियां समय पर बाहरी राज्यों के लिए निकल सके.

पतलीकूहल सब्जी मंडी के आढ़ती नारायण और राजीव का कहना है कि सब्जी मंडी में किसानों और बागवानों द्वारा अपनी फसल तो लाई जा रही है, लेकिन यहां पर उसे खरीदने के लिए खरीददार ही नहीं है. ऐसे में सेब के दामों का भी इस पर बुरा असर पड़ रहा है.

जिला प्रशासन से भी इस बारे में बात की जा रही है कि सब्जी मंडी से जाने वाली गाड़ियों के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की जाए और समय पर उन गाड़ियों को यहां से निकाला जाए, ताकि बाहरी राज्यों से व्यापारी भी यहां आ सके और किसानों-बागवानों को उनकी फसल के उचित दाम मिल सके.

पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर का कहना है कि मंडी-कुल्लू सड़क की खराब हालत को देखते हुए उन्होंने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के साथ-साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भी पत्र लिखा है. वहीं, प्रदेश सरकार को चाहिए कि वह फल और सब्जियों की गाड़ियों को निकालने के लिए यहां पर विशेष व्यवस्था करें, ताकि स्थानीय लोगों की आर्थिकी प्रभावित न हो.

इसके अलावा प्रदेश सरकार को जल्द से जल्द सेब कलेक्शन सेंटर भी खोलना चाहिए, ताकि सी ग्रेड का सेब बागवानों से खरीदा जा सके. कलेक्शन सेंटर न खोलने के चलते प्रदेश के कई इलाकों में बागवान अपने सेब को नदी नालों में फेंकने के लिए भी मजबूर हो गए हैं.