“40 माह में 40 जख्म”— बिंदल का कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला, एंट्री टैक्स को लेकर भी घेरा

धर्मशाला में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर 40 महीनों में 40 “जख्म” देने का आरोप लगाया. शिक्षा व्यवस्था, माफिया सक्रियता और एंट्री टैक्स को लेकर सरकार को घेरा. जानें पूरी प्रेसवार्ता की मुख्य बातें.
Dharamshala News: राजीव बिंदल ने शनिवार को धर्मशाला में प्रेसवार्ता कर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा प्रहार किया. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार के 40 महीने के कार्यकाल में जनता को “40 दंश” झेलने पड़े हैं.
उन्होंने कहा कि प्रदेश में वन अधिकारियों पर हमलों की घटनाएं बढ़ी हैं और वन, खनन, ट्रांसफर तथा नशा माफिया सक्रिय हैं. बिंदल ने दावा किया कि कानून-व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है और सरकार इन पर प्रभावी नियंत्रण नहीं कर पा रही.
शिक्षा व्यवस्था पर सवाल
बिंदल ने शिक्षा विभाग को लेकर भी सरकार को घेरा. उनका आरोप था कि पहले करीब 1500 स्कूल बंद किए गए, फिर “रैशनलाइजेशन” के नाम पर 500 और स्कूलों को बंद किया गया. अब स्कूलों के विलय (मर्ज) की प्रक्रिया चल रही है, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. उन्होंने कहा कि इन फैसलों से बच्चों की शिक्षा को नुकसान पहुंचा है और इसकी भरपाई कौन करेगा, यह स्पष्ट नहीं है.
एंट्री टैक्स को लेकर विरोध
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने एंट्री टैक्स के मुद्दे पर भी सरकार की आलोचना की. उन्होंने कहा कि सत्ता में आते ही कांग्रेस ने टैक्स बढ़ाने शुरू कर दिए और अब एंट्री टैक्स को कई गुना बढ़ा दिया गया है. उनके अनुसार, इससे प्रदेश में आने वालों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा.
बिंदल ने आशंका जताई कि यदि पड़ोसी राज्य जैसे Punjab और Haryana भी इसी तरह के टैक्स लागू करते हैं, तो हिमाचल के लोगों को नुकसान उठाना पड़ सकता है. उन्होंने कहा कि सरकार के निर्णयों से जनता भ्रमित और परेशान है.
प्रेसवार्ता के दौरान भाजपा ने सरकार की नीतियों की समीक्षा की मांग करते हुए कहा कि जनता के हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.