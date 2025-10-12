हमीरपुर के राजेंद्र बने मिसाल: पांच कनाल भूमि पर तैयार किया ड्रैगन फ्रूट का बगीचा, शुरुआती साल में ही पांच क्विंटल उत्पादन

Hamirpur News: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में भोरंज उपमंडल के गांव पपलाह के प्रगतिशील किसान राजेंद्र कुमार उर्फ रवि मैहर ने कृषि क्षेत्र में एक नई दिशा दिखाई है. उन्होंने उद्यान विभाग की सब्सिडी योजना के तहत अपनी पांच कनाल भूमि पर ड्रैगन फ्रूट का बगीचा और नर्सरी तैयार की है. शुरुआती चरण में ही उन्हें करीब पांच क्विंटल उत्पादन मिला है, जो स्थानीय किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है.

राजेंद्र कुमार ने बताया कि कुछ वर्ष पहले उन्होंने यूट्यूब के माध्यम से ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में जानकारी हासिल की थी. इसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र जाकर इसका प्रशिक्षण लिया और उद्यान विभाग से लगभग 29,160 रुपये की सब्सिडी प्राप्त कर खेती की शुरुआत की. उन्होंने बागीचे में 216 पोल लगाए, जिन पर चार-चार पौधे रोपे गए. इस तरह कुल 864 पौधे लगाए गए हैं.

राजेंद्र के अनुसार, प्रत्येक पोल पर पौधे लगाने में दो से ढाई हजार रुपये तक का खर्च आता है, लेकिन एक बार पौधा तैयार हो जाने के बाद यह कई वर्षों तक निरंतर आय देता है. साथ ही, इसमें अधिक मेहनत की आवश्यकता भी नहीं होती. बाजार में ड्रैगन फ्रूट की कीमत 200 से 250 रुपये प्रति किलो तक मिल जाती है, जिससे किसानों को अच्छा मुनाफा हो सकता है.

उन्होंने बताया कि उन्होंने अब खुद की नर्सरी भी तैयार कर ली है, जहां से अन्य किसान पौधे प्राप्त कर सकते हैं. उद्यान विभाग के अधिकारी भी उनके इस प्रयास को एक मॉडल फार्म के रूप में विकसित करने की दिशा में काम कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक किसान इस आधुनिक फल खेती से जुड़ें.

हमीरपुर जैसे कम ऊंचाई और कम नमी वाले क्षेत्रों में भी ड्रैगन फ्रूट की सफल खेती यह साबित करती है कि यदि वैज्ञानिक तकनीक और सही मार्गदर्शन मिले, तो किसान पारंपरिक फसलों से आगे बढ़कर बेहतर आमदनी हासिल कर सकते हैं. राजेंद्र कुमार का यह बगीचा पूरे जिले के किसानों के लिए प्रेरणास्रोत बन गया है.