Himachal Pradesh

घुमारवीं में 40 लाख के पार्क व सड़क का उद्घाटन, 70 हजार करोड़ ग्रांट पर धर्माणी ने घेरी BJP

घुमारवीं में 40 लाख के इंदिरा गांधी पार्क और संपर्क सड़क का उद्घाटन करते हुए मंत्री राजेश धर्माणी ने 70 हजार करोड़ के अनटाइड ग्रांट का हिसाब मांगा. RDG बंद होने पर भाजपा और केंद्र सरकार को घेरा, केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से प्रदेश हित में आगे आने की अपील.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 14, 2026, 05:23 PM IST

Bilaspur News: राजेश धर्माणी ने घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान दकडी वार्ड नंबर-7 में करीब 40 लाख रुपये की लागत से निर्मित इंदिरा गांधी सार्वजनिक पार्क और दकडी-बवारी-घुमारवीं-अमरपुर संपर्क सड़क का उद्घाटन किया.

मंत्री ने बताया कि दकडी क्षेत्र में शहरी सुविधाओं की तर्ज पर विकास कार्य किए जा रहे हैं. पार्क में बच्चों के लिए झूले, युवाओं और बुजुर्गों के लिए ओपन जिम, बैडमिंटन कोर्ट, स्वच्छ स्नानागार और शौचालय की व्यवस्था की गई है. उन्होंने स्थानीय लोगों और पूर्व पार्षद राकेश कुमार के प्रयासों की सराहना की.

RDG बंद होने पर जताई चिंता
मंत्री धर्माणी ने सोलहवें वित्त आयोग के तहत 1 अप्रैल 2026 से हिमाचल को मिलने वाले राजस्व घाटा अनुदान (RDG) बंद होने पर चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के बजट का करीब 12.71 प्रतिशत हिस्सा प्रभावित होगा, जिसका सीधा असर राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा.

70 हजार करोड़ अनटाइड ग्रांट पर मांगा हिसाब
मंत्री ने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में केंद्र से मिले 70 हजार करोड़ रुपये के अनटाइड ग्रांट का स्पष्ट हिसाब सार्वजनिक किया जाना चाहिए. उनका कहना था कि यदि इस राशि का प्रभावी उपयोग होता तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती और आत्मनिर्भरता की दिशा में ठोस कदम बढ़ते.

सर्वदलीय बैठक और केंद्र से मुलाकात की बात
धर्माणी ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भाजपा विधायकों ने बैठक बीच में छोड़ दी. उन्होंने यह भी कहा कि RDG के मुद्दे पर प्रदेश सरकार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा की अगुवाई में भाजपा नेताओं और प्रदेश के सांसदों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से मुलाकात करने को तैयार है.

उन्होंने कहा कि प्रदेश हित में सभी दलों को एकजुट होकर केंद्र सरकार के समक्ष राजस्व घाटा अनुदान जारी रखने की मांग रखनी चाहिए.

