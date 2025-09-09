राजेश धर्माणी ने की भारी बारिश से प्रभावित योजनाओं की समीक्षा, दिए शीघ्र बहाली के निर्देश

Bilaspur News(विजय भारद्वाज): हिमाचल प्रदेश के नगर नियोजक, आवास एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने बिलासपुर जिला के घुमारवीं दौरे के दौरान प्राकृतिक आपदा के चलते लोक निर्माण विभाग तथा जलशक्ति विभाग की प्रभावित योजनाओं की समीक्षा की है. वहीं इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को भारी बारिश के चलते बंद पड़ी सड़कों एवं पेयजल योजनाओं की आपूर्ति को युद्ध स्तर पर बहाल करने के निर्देश दिये हैं.

गौरतलब है कि बीते दिनों घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में हुई भारी बारिश के कारण लोक निर्माण विभाग तथा जलशक्ति विभाग को करीब 55 करोड़ रूपये का नुकसान हुआ है, जिनमें लोक निर्माण विभाग को लगभग 47 करोड़ तथा जलशक्ति विभाग को 8 करोड़ रूपये का नुकसान शामिल है. इस बात की जानकारी देते हुए मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र की लगभग सभी सड़कों को छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है तथा 4 से 5 ऐसी सड़कें शेष बची हैं जो बड़े वाहनों के लिए अभी बंद हैं.

वहीं उन्होंने विभागीय अधिकारियों को युद्ध स्तर पर इन बंद पड़ी सड़कों को बहाल करने के निर्देश दिए हैं ताकि जल्द से जल्द यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाया जा सके. वहीं जलशक्ति विभाग की समीक्षा करते हुए मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि घुमारवीं जलशक्ति मंडल के अंतर्गत 61 योजनाएं कार्यान्वित है जिनमें से 56 पेयजल आपूर्ति योजनाओं को आंशिक या पूरी तरह बहाल कर दिया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर पर भूस्खलन के कारण टूटी पेयजल पाईपों को भी दुरूस्त किया जा रहा है ताकि पूरे क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके. वहीं उन्होंने कहा की जलशक्ति विभाग की एकमात्र सीवरेज योजना भी भारी बरसात के कारण प्रभावित हुई है, इसे भी आगामी तीन से चार दिनों में ठीक कर सुचारू तौर पर बहाल कर दिया जाएगा.

वहीं इससे पूर्व मंत्री राजेश धर्माणी ने घुमारवीं-सुन्हाणी-बरठीं सड़क का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को युद्ध स्तर पर इसे बहाल करने के निर्देश भी दिये हैं.