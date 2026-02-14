“प्रदेश का खजाना खाली, लेकिन फाइव स्टार खर्च जारी”: वित्तीय संकट पर राजेंद्र राणा का हमला

हिमाचल के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने प्रदेश में बढ़ते वित्तीय संकट को लेकर कांग्रेस सरकार पर तीखा निशाना साधा. 50 हजार करोड़ कर्ज, RDG बंद, फाइव स्टार होटल खर्च और PR बजट को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए. पढ़ें पूरा राजनीतिक बयान.
Una News: हिमाचल प्रदेश में उभरते वित्तीय संकट को लेकर पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला. ऊना में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान राणा ने राज्य की आर्थिक स्थिति, बढ़ते कर्ज और सरकारी खर्चों को लेकर कई सवाल उठाए.
RDG और बढ़ते कर्ज पर सवाल
राणा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आरडीजी (RDG) बंद किए जाने को लेकर पहले ही राज्यों को सतर्क किया गया था, लेकिन प्रदेश सरकार ने समय रहते कोई तैयारी नहीं की. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले तीन वर्षों में राज्य सरकार ने करीब 50 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया है, जबकि ठेकेदारों के भुगतान लंबित पड़े हैं.
“अनावश्यक भर्तियां और फिजूलखर्ची”
पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि सीएम कार्यालय में जरूरत से ज्यादा भर्तियां की जा रही हैं और सरकारी मामलों के लिए बाहरी वकील नियुक्त कर टैक्सपेयर्स का पैसा खर्च किया जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि जनसंपर्क (PR) विभाग के लिए करोड़ों रुपये का बजट रखा गया है और एक बाहरी एजेंसी को हर माह लाखों रुपये प्रचार-प्रसार के लिए दिए जा रहे हैं.
राणा के अनुसार, प्रत्येक मंत्री को दो-दो सोशल मीडिया कर्मी उपलब्ध कराए गए हैं, जिन पर भी भारी खर्च हो रहा है. उन्होंने इसे वित्तीय कुप्रबंधन करार दिया.
स्वास्थ्य विभाग और ट्रेजरी पर आरोप
उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में कथित भ्रष्टाचार और डॉक्टरों की पोस्टिंग में अनियमितताओं के आरोप लगाए. साथ ही कहा कि ट्रेजरी बंद होने के बावजूद “सैटिंग” वाले ठेकेदारों के भुगतान किए जा रहे हैं, जबकि छोटे ठेकेदारों को भुगतान नहीं मिल रहा.
मुख्यमंत्री के ठहराव पर भी उठाए सवाल
राणा ने मुख्यमंत्री के चंडीगढ़ दौरे के दौरान फाइव स्टार होटल में ठहरने को लेकर भी सवाल उठाए. उनका कहना था कि जब सरकारी आवास उपलब्ध है, तो होटल में रुकने की आवश्यकता और भुगतान को लेकर पारदर्शिता होनी चाहिए.
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपने “मित्रों” को बोर्ड और निगमों में नियुक्त कर रही है, जबकि आम जनता की समस्याओं की अनदेखी की जा रही है. साथ ही चुनाव से पहले दी गई 10 गारंटियों को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा.
राजेंद्र राणा के इन आरोपों के बाद प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी और तेज होने के संकेत हैं.