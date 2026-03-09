Advertisement
रामपुर बुशहर में चार दिवसीय फाग उत्सव देव विदाई के साथ संपन्न

Rampur Phag Utsav: होली के दूसरे दिन से शुरू होने वाला यह पारंपरिक उत्सव सदियों से स्थानीय जनजीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है. पुराने समय में जब हिमाचल के ऊपरी क्षेत्रों में यातायात और संचार के साधन सीमित थे, तब ऐसे मेले और त्योहार ही लोगों के आपसी मिलन का प्रमुख माध्यम हुआ करते थे. 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Mar 09, 2026, 07:54 AM IST

Rampur Phag Utsav: हिमाचल प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और देव आस्था से जुड़ा रामपुर बुशहर का चार दिवसीय फाग उत्सव देव विदाई के साथ संपन्न हो गया. बसंत के आगमन की खुशी में मनाया जाने वाला यह उत्सव ऊपरी क्षेत्र का एक प्रमुख पर्व माना जाता है. इस दौरान दूर-दराज़ इलाकों से लोग अपने आराध्य देवी-देवताओं के साथ रामपुर पहुंचते हैं और पारंपरिक देव वाद्य यंत्रों की धुनों पर नृत्य कर उत्सव का आनंद लेते हैं.

होली के दूसरे दिन से शुरू होने वाला यह पारंपरिक उत्सव सदियों से स्थानीय जनजीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है. पुराने समय में जब हिमाचल के ऊपरी क्षेत्रों में यातायात और संचार के साधन सीमित थे, तब ऐसे मेले और त्योहार ही लोगों के आपसी मिलन का प्रमुख माध्यम हुआ करते थे. उस दौर में खेती-बाड़ी और पशुपालन में व्यस्त रहने वाले लोग दूर-दूर से पैदल चलकर रामपुर पहुंचते थे और अपने रिश्तेदारों व परिचितों की कुशलक्षेम जानने का अवसर पाते थे.

उस समय भारत-तिब्बत व्यापारिक संबंधों के प्रतीक लवी मेले में लोग सर्दियों के लिए जरूरी सामान खरीदते थे। इसके बाद भारी बर्फबारी के कारण लोग लंबे समय तक अपने-अपने गांवों में ही सीमित हो जाते थे. ऐसे में बसंत के आगमन तक एक-दूसरे का हाल जानना मुश्किल हो जाता था. बसंत के साथ मनाया जाने वाला फाग उत्सव लोगों के लिए मिलन और खुशियों का अवसर लेकर आता था.

फाग उत्सव के दौरान रामपुर में विभिन्न क्षेत्रों से आए देवी-देवताओं के दर्शन करने का अवसर ग्रामीणों को मिलता है. देवताओं के सानिध्य में पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर लोग, विशेषकर महिलाएं, अपनी पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य कर उत्सव का आनंद उठाती हैं. इस देव परंपरा से जुड़े उत्सव में हिमाचली लोक संस्कृति की झलक साफ दिखाई देती है। यह उत्सव आज भी पहाड़ी संस्कृति और देव परंपरा को जीवंत बनाए हुए है.

इस मौके पर नगर परिषद रामपुर की ओर से मेले में आए श्रद्धालुओं और देवी-देवताओं के साथ आए लोगों के ठहरने और भोजन की व्यवस्था की जाती है. वहीं देव विदाई के समय नगर परिषद की ओर से देवी-देवताओं को नजराना भी भेंट किया जाता है.

