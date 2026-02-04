RDG बंद होने से हिमाचल पर संकट! CM सुक्खू ने BJP विधायकों से भी की सहयोग की अपील

Shimla News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) को बंद किए जाने को राज्य के लिए गंभीर झटका बताया है. उन्होंने कहा कि इस फैसले से प्रदेश की वित्तीय स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और हालात वित्तीय संकट जैसे बन सकते हैं.

8 फरवरी को कैबिनेट बैठक में होगा मंथन

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि 8 फरवरी को प्रस्तावित मंत्रिमंडल की बैठक में RDG से जुड़े मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाएगी. इसके बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी बुलाई जाएगी, ताकि आगे की रणनीति तय की जा सके.

भाजपा विधायकों से भी संवाद की पहल

सीएम सुक्खू ने कहा कि यह विषय राजनीति से ऊपर है और प्रदेश के हित में सभी दलों को साथ आना चाहिए. उन्होंने भाजपा विधायकों को भी चर्चा में शामिल करने की बात कही, ताकि केंद्र सरकार के समक्ष हिमाचल का पक्ष एकजुट होकर रखा जा सके.

आर्थिक आधार पर नहीं हुआ था हिमाचल का गठन

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि हिमाचल प्रदेश का गठन कमाई के उद्देश्य से नहीं हुआ था. ऐसे में अन्य राज्यों के साथ हिमाचल की तुलना करना गलत है. उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्य होने के कारण हिमाचल की आर्थिक चुनौतियां अलग हैं.

उत्तर भारत के ‘फेफड़े’ की भूमिका निभाता है हिमाचल

सीएम सुक्खू ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में पांच प्रमुख नदियां बहती हैं और राज्य समृद्ध वन संपदा का संरक्षण करता है. पर्यावरण संतुलन में योगदान देने के कारण हिमाचल उत्तर भारत के फेफड़ों की भूमिका निभा रहा है.

1952 से मिल रही थी RDG, अचानक बंद करना अन्याय

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1952 से लगातार हिमाचल प्रदेश को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलती रही है. इसे अचानक बंद करना राज्य के साथ अन्यायपूर्ण निर्णय है.

GST प्रणाली से छोटे राज्यों को नुकसान

सीएम सुक्खू ने जीएसटी व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि छोटे राज्यों को इससे अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य इसका अधिक फायदा उठा रहे हैं.