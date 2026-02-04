Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3097789
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

RDG बंद होने से हिमाचल पर संकट! CM सुक्खू ने BJP विधायकों से भी की सहयोग की अपील

CM Sukhvinder Singh Sukhu: रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद होने से हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर संकट गहराया. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैबिनेट बैठक बुलाने और भाजपा विधायकों से भी सहयोग की अपील की.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 04, 2026, 03:46 PM IST

Trending Photos

RDG बंद होने से हिमाचल पर संकट! CM सुक्खू ने BJP विधायकों से भी की सहयोग की अपील

Shimla News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) को बंद किए जाने को राज्य के लिए गंभीर झटका बताया है. उन्होंने कहा कि इस फैसले से प्रदेश की वित्तीय स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और हालात वित्तीय संकट जैसे बन सकते हैं.

8 फरवरी को कैबिनेट बैठक में होगा मंथन
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि 8 फरवरी को प्रस्तावित मंत्रिमंडल की बैठक में RDG से जुड़े मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाएगी. इसके बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी बुलाई जाएगी, ताकि आगे की रणनीति तय की जा सके.

भाजपा विधायकों से भी संवाद की पहल
सीएम सुक्खू ने कहा कि यह विषय राजनीति से ऊपर है और प्रदेश के हित में सभी दलों को साथ आना चाहिए. उन्होंने भाजपा विधायकों को भी चर्चा में शामिल करने की बात कही, ताकि केंद्र सरकार के समक्ष हिमाचल का पक्ष एकजुट होकर रखा जा सके.

Add Zee News as a Preferred Source

आर्थिक आधार पर नहीं हुआ था हिमाचल का गठन
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि हिमाचल प्रदेश का गठन कमाई के उद्देश्य से नहीं हुआ था. ऐसे में अन्य राज्यों के साथ हिमाचल की तुलना करना गलत है. उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्य होने के कारण हिमाचल की आर्थिक चुनौतियां अलग हैं.

उत्तर भारत के ‘फेफड़े’ की भूमिका निभाता है हिमाचल
सीएम सुक्खू ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में पांच प्रमुख नदियां बहती हैं और राज्य समृद्ध वन संपदा का संरक्षण करता है. पर्यावरण संतुलन में योगदान देने के कारण हिमाचल उत्तर भारत के फेफड़ों की भूमिका निभा रहा है.

1952 से मिल रही थी RDG, अचानक बंद करना अन्याय
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1952 से लगातार हिमाचल प्रदेश को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलती रही है. इसे अचानक बंद करना राज्य के साथ अन्यायपूर्ण निर्णय है.

GST प्रणाली से छोटे राज्यों को नुकसान
सीएम सुक्खू ने जीएसटी व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि छोटे राज्यों को इससे अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य इसका अधिक फायदा उठा रहे हैं.

TAGS

CM Sukhvinder Singh SukhuShimla NewsHimachal Pradesh

Trending news

Punjab Police Constable Arrest
ਹੌਲਦਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ; ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਰ
Punjab and Haryana High Court
NDPS ਕੇਸ ਵਿੱਚ CP ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
Barnala Tree Cutting
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
Mohali murder case
ਮੋਹਾਲੀ SSP ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੈਰੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
Diljot Sharma Death Case
ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਦਿਲਜੋਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਮੋੜ
mumbai airport
ਮੁੰਬਈ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ! ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ Air India ਅਤੇ Indigo ਦੀ ਹੋਈ ਟੱਕਰ
Harassment news
ਐਨਐਸਐਸ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਛੇੜਛਾੜ
earth
24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 17 ਧਮਾਕੇ.... ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਛਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹਨ੍ਹੇਰਾ?
Fazilka Loot News
ਟੈਂਪੂ ਉਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ; ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ
Punjab Government Ashirwad Yojana
ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ 51,000 ਰੁਪਏ, ਜਾਣੋ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ