RDG बंद होने पर जयराम ठाकुर का पलटवार, बोले– 15वें वित्त आयोग में ही साफ था फैसला

Jai Ram Thakur: हिमाचल में RDG बंद होने पर सियासत तेज़. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले– 15वें वित्त आयोग में फैसला स्पष्ट था, कांग्रेस की गारंटियों ने अर्थव्यवस्था बिगाड़ी.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 05, 2026, 04:23 PM IST

Shimla News: 16वें वित्त आयोग द्वारा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) की सिफारिश न किए जाने के बाद हिमाचल प्रदेश की राजनीति में घमासान तेज हो गया है. जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्य सरकार इसे हिमाचल के साथ अन्याय बता रही है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

जयराम ठाकुर ने कहा कि 15वें वित्त आयोग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि आगे चलकर RDG जारी नहीं रहेगी, इसके बावजूद राज्य सरकार ने कोई ठोस तैयारी नहीं की. उन्होंने आरोप लगाया कि वित्त आयोग के समक्ष हिमाचल सरकार अपना पक्ष प्रभावी ढंग से रखने में विफल रही.

नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने 16वें वित्त आयोग के सामने RDG का पुरजोर विरोध किया था, जबकि हिमाचल सरकार मूकदर्शक बनी रही। स्थिति स्पष्ट होने के बावजूद राज्य सरकार ने न तो आर्थिक सुधारों की योजना बनाई और न ही वैकल्पिक संसाधनों पर काम किया.

जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की चुनावी गारंटियों ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को तहस-नहस कर दिया है. उन्होंने आंकड़े गिनाते हुए बताया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में हिमाचल को ग्रांट इन एड के रूप में 1 लाख 41 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि मिली है, जबकि टैक्स डिवोल्यूशन के तहत करीब 80 हजार करोड़ रुपये मिलने वाले हैं.

उन्होंने कहा कि
13वें वित्त आयोग में टैक्स डिवोल्यूशन से 6,500 करोड़ और RDG से 13,000 करोड़ रुपये मिले.
14वें वित्त आयोग में टैक्स डिवोल्यूशन 28,255 करोड़ और RDG 40,625 करोड़ रुपये रही.
15वें वित्त आयोग में टैक्स डिवोल्यूशन से 27,000 करोड़ और RDG से 37,000 करोड़ रुपये मिले.

जयराम ठाकुर ने बताया कि 15वें वित्त आयोग ने सभी 17 राज्यों के लिए RDG पर टेंपरिंग फॉर्मूला लागू किया था, और अब सभी राज्यों के लिए इसे समाप्त कर दिया गया है. उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में हिमाचल को सबसे बेहतर RDG मिली थी, क्योंकि उस समय वित्त आयोग के सामने राज्य का पक्ष मजबूती से रखा गया था.

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश में अधिकांश विकास कार्य केंद्र सरकार के सहयोग से हो रहे हैं और केंद्र प्रायोजित योजनाएं 90:10 के अनुपात में चल रही हैं, ऐसे में राज्य सरकार के नेताओं को केंद्र के खिलाफ मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए.

उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि प्रदेश को आत्मनिर्भर और देश का सबसे अमीर राज्य बनाने के दावों पर सरकार के पास क्या ठोस योजना है. जयराम ठाकुर ने कहा कि चुनावी गारंटियां पूरी करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, और इन्हीं गारंटियों के दबाव में राज्य की आर्थिक हालत बिगड़ चुकी है.

अंत में उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यदि सरकार गारंटियां पूरी करने में सक्षम नहीं थी, तो सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री को जनता से माफी मांगनी चाहिए थी.

