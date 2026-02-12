Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3107052
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

RDG पर सियासत तेज: कोर्ट जाने की तैयारी में सीएम सुक्खू? जयराम ठाकुर ने उठाए सवाल

Jai Ram Thakur: रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) को लेकर हिमाचल की सियासत तेज. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दावा किया कि सीएम सुक्खू कोर्ट जाने की तैयारी में हैं और इसी सिलसिले में दिल्ली में पी. चिदंबरम से मुलाकात की. जानें पूरा मामला.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 12, 2026, 03:48 PM IST

Trending Photos

RDG पर सियासत तेज: कोर्ट जाने की तैयारी में सीएम सुक्खू? जयराम ठाकुर ने उठाए सवाल

Mandi News: हिमाचल प्रदेश में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) को लेकर सियासत तेज हो गई है. पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के हालिया दिल्ली दौरे पर सवाल खड़े किए हैं. उनका दावा है कि सीएम सुक्खू आरडीजी बंद होने के मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं और इसी सिलसिले में उन्होंने पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम से मुलाकात कर कानूनी सलाह ली है.

जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के हितों की लड़ाई लड़ना गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री इस मुद्दे को उठा रहे हैं, वह उचित नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के समक्ष मजबूती से पक्ष रखने के बजाय मुख्यमंत्री केवल केंद्र पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में भी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद हुई थी, लेकिन उन्होंने केंद्र सरकार के सामने ठोस तर्क रखकर इसे बहाल करवाया था. जयराम का कहना है कि समाधान टकराव से नहीं बल्कि संवाद और सही रणनीति से निकलता है.

Add Zee News as a Preferred Source

नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री को अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिलने का समय नहीं मिल पाया है, क्योंकि संसद का बजट सत्र चल रहा है. साथ ही, उन्होंने यह भी दावा किया कि कांग्रेस नेतृत्व—राहुल गांधी और प्रियंका गांधी—से भी मुख्यमंत्री की मुलाकात नहीं हो सकी है.

रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को लेकर प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी तेज होती जा रही है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गरमाने के संकेत मिल रहे हैं.

TAGS

Revenue Deficit Grantmandi newsHimachal Pradesh

Trending news

Revenue Deficit Grant
RDG पर सियासत तेज: कोर्ट जाने की तैयारी में सीएम सुक्खू? जयराम ठाकुर ने उठाए सवाल
Delhi Excise Policy
ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ
Akali Dal News
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
Ludhiana News
ਕੇਂਦਰ ਦੀ FTA ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
Sarla Maheshwari Passes Away
ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਂਕਰ ਸਰਲਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ; ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ
Punjabi businesses Canada
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ; 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਐਲਾਨਿਆ
New rules 2026
20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਨਵੇਂ IT ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ: AI ਕੰਟੈਂਟ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਐਕਸ਼ਨ
BJP Disciplinary Action
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ; ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਹਿ-ਕਨਵੀਨਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ
Kapurthala farmers protest
ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ, ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰਿਆ
Harvinder Singh Sarna
DSGMC ਵੱਲੋਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ