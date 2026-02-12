RDG पर सियासत तेज: कोर्ट जाने की तैयारी में सीएम सुक्खू? जयराम ठाकुर ने उठाए सवाल

Mandi News: हिमाचल प्रदेश में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) को लेकर सियासत तेज हो गई है. पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के हालिया दिल्ली दौरे पर सवाल खड़े किए हैं. उनका दावा है कि सीएम सुक्खू आरडीजी बंद होने के मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं और इसी सिलसिले में उन्होंने पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम से मुलाकात कर कानूनी सलाह ली है.

जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के हितों की लड़ाई लड़ना गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री इस मुद्दे को उठा रहे हैं, वह उचित नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के समक्ष मजबूती से पक्ष रखने के बजाय मुख्यमंत्री केवल केंद्र पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में भी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद हुई थी, लेकिन उन्होंने केंद्र सरकार के सामने ठोस तर्क रखकर इसे बहाल करवाया था. जयराम का कहना है कि समाधान टकराव से नहीं बल्कि संवाद और सही रणनीति से निकलता है.

Add Zee News as a Preferred Source

नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री को अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिलने का समय नहीं मिल पाया है, क्योंकि संसद का बजट सत्र चल रहा है. साथ ही, उन्होंने यह भी दावा किया कि कांग्रेस नेतृत्व—राहुल गांधी और प्रियंका गांधी—से भी मुख्यमंत्री की मुलाकात नहीं हो सकी है.

रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को लेकर प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी तेज होती जा रही है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गरमाने के संकेत मिल रहे हैं.