RDG को लेकर हिमाचल में सियासी संग्राम, उपमुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आमने-सामने

Shimla News: हिमाचल प्रदेश में RDG (Revenue Deficit Grant) के मुद्दे पर राजनीतिक टकराव तेज हो गया है. विधानसभा के भीतर और बाहर इस विषय पर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है. उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बीच इस मुद्दे पर सीधा सामना हो गया है.

उपमुख्यमंत्री का भाजपा पर निशाना

उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री संविधान की प्रति हाथ में लेकर विधानसभा पहुंचे और RDG को हिमाचल का वैधानिक अधिकार बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा प्रदेश से हटकर राजनीति कर रही है और राज्य के हितों की अनदेखी की जा रही है.

अग्निहोत्री ने भाजपा विधायकों से अपील की कि वे सरकारी संकल्प पर चर्चा के बाद प्रस्ताव का समर्थन करें. उन्होंने यह भी कहा कि जीएसटी मुआवजा बंद होने से पहले ही प्रदेश को वित्तीय नुकसान झेलना पड़ा है और अब RDG रुकने से स्थिति और गंभीर हो सकती है.

जयराम ठाकुर का पलटवार

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने उपमुख्यमंत्री के आरोपों को तथ्यहीन करार दिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस आंतरिक गुटबाजी से जूझ रही है और राजनीतिक बयानबाजी कर रही है.

ठाकुर ने चेतावनी दी कि बार-बार गलत आरोप लगाना विशेषाधिकार हनन का मामला बन सकता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि RDG सिर्फ हिमाचल की ही नहीं, बल्कि देश के 17 राज्यों की बंद हुई है.

जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि भाजपा प्रदेश हित में खड़ी है और आगे भी रहेगी, जबकि कांग्रेस सरकार अपने खर्चों में कटौती करने को तैयार नहीं दिख रही.

सियासत गरम, आगे क्या?

RDG के मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है. अब देखना होगा कि यह विवाद विधानसभा की कार्यवाही और राज्य की वित्तीय रणनीति पर क्या असर डालता है.