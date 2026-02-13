RDG पर शिमला में सियासी संग्राम! बैठक बीच में छोड़ निकली बीजेपी, नहीं बनी सहमति

Shimla News: राज्य में राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) बंद होने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में सभी राजनीतिक दलों की अहम बैठक बुलाई. बैठक में कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और माकपा के प्रतिनिधि शामिल हुए, लेकिन चर्चा के बाद भी कोई सर्वसम्मति नहीं बन सकी.

बैठक बीच में छोड़कर निकले भाजपा विधायक

बैठक के दौरान भाजपा विधायक बीच में ही बाहर आ गए. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और हिमाचल भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार अपनी आर्थिक नाकामी का ठीकरा केंद्र सरकार और भाजपा पर फोड़ने की कोशिश कर रही है.

मुख्यमंत्री का पलटवार

मुख्यमंत्री सुक्खू ने भाजपा के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा आरडीजी के मुद्दे पर गंभीर चर्चा से बच रही है और इसे राजनीतिक रंग दे रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश हित में सभी दलों को एकजुट होकर आगे आना चाहिए, लेकिन भाजपा सहयोग के बजाय राजनीति कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

पूर्व भाजपा सरकार पर साधा निशाना

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में प्राप्त राजस्व घाटा अनुदान और जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि का उपयोग विकास कार्यों और आधारभूत संरचना के बजाय अन्य मदों में किया। उनके अनुसार, पूर्व सरकार को पांच वर्षों में 54,296 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान और 16,000 करोड़ रुपये की जीएसटी क्षतिपूर्ति मिली थी.

उन्होंने दावा किया कि मौजूदा कांग्रेस सरकार को पिछले तीन वर्षों में केवल 17,563 करोड़ रुपये आरडीजी प्राप्त हुई है, जो पूर्व सरकार को मिली राशि से काफी कम है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संवेदनशील आर्थिक मुद्दे पर राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है और राज्य के हित में सभी दलों को सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए.