हिमाचल विधानसभा में हंगामे के बीच RDG बहाली का प्रस्ताव पारित, विपक्ष का जोरदार विरोध

Himachal Vidhan Sabha: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बुधवार को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (आरडीजी) बहाल करने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया. सत्तारूढ़ सरकार के इस कदम का भाजपा ने कड़ा विरोध किया. विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए सदन के वेल में आकर प्रदर्शन किया, जिससे कार्यवाही कुछ समय के लिए बाधित रही.

मुख्यमंत्री का केंद्र से अपील का ऐलान

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आरडीजी हिमाचल और उसके लोगों का संवैधानिक अधिकार है, कोई दान नहीं. उन्होंने घोषणा की कि मंत्रिमंडल, प्रोटोकॉल से इतर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए तैयार है, ताकि केंद्र से आरडीजी बहाल करने की मांग की जा सके.

चर्चा के दौरान हंगामा, कार्यवाही स्थगित

मुख्यमंत्री के जवाब के दौरान विपक्षी बेंचों से शोर-शराबा शुरू हो गया. नेता प्रतिपक्ष को बीच में बोलने की अनुमति न मिलने पर भाजपा सदस्य वेल में आ गए. हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। दोबारा कार्यवाही शुरू होने पर भी नारेबाजी जारी रही.

“आरडीजी संवैधानिक अधिकार”

मुख्यमंत्री ने संविधान के अनुच्छेद 275 और 280 का हवाला देते हुए कहा कि आरडीजी राज्य का अधिकार है. उन्होंने चेतावनी दी कि एक बार यह अनुदान बंद हो जाए तो दोबारा शुरू कराना मुश्किल होता है, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो सकते हैं.

पिछली सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप

सीएम सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल में राज्य को आरडीजी के तहत 54,000 करोड़ रुपये और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजे के रूप में 16,000 करोड़ रुपये मिले, लेकिन संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं हुआ. उन्होंने दावा किया कि मौजूदा सरकार को आरडीजी के रूप में केवल 17,000 करोड़ रुपये मिले हैं. साथ ही, पूर्व सरकार द्वारा 45,000 करोड़ रुपये के कर्ज और चुनाव से पहले लिए गए फैसलों का भी जिक्र किया.

बिजली बोर्ड और स्वास्थ्य योजना पर सरकार का पक्ष

मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार के व्यवस्थागत सुधारों से राज्य बिजली बोर्ड ने 48 वर्षों बाद पिछले तीन साल में 200 करोड़ रुपये का लाभ कमाया है. उन्होंने ‘हिम केयर’ योजना को बंद करने के आरोपों को भी खारिज करते हुए बताया कि उनकी सरकार ने इस योजना पर 927 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं, जबकि पूर्व सरकार ने अपने कार्यकाल में 374 करोड़ रुपये खर्च किए थे.

इसके अलावा, धौलासिद्ध, लुहरी और सुन्नी जलविद्युत परियोजनाओं को लेकर भी पूर्व सरकार पर राज्यहितों की अनदेखी का आरोप लगाया.

सदन 18 मार्च तक स्थगित

अंत में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सदन की कार्यवाही 18 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी. बाद में भाजपा विधायकों ने सदन परिसर के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया.

कुल मिलाकर, आरडीजी मुद्दे पर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक टकराव देखने को मिला, जो आने वाले दिनों में और तेज हो सकता है.