RDG बंद होने पर कांग्रेस का विरोध तेज, जंतर-मंतर पर 40 विधायकों के धरने की तैयारी!

Kullu News: हिमाचल प्रदेश को मिलने वाली राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) बंद होने के बाद राज्य की सुक्खू सरकार पर आर्थिक दबाव बढ़ गया है. इस मुद्दे को लेकर अब कांग्रेस के भीतर भी खुलकर आवाज उठने लगी है. मुख्यमंत्री के करीबी विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने स्पष्ट कहा है कि प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए कांग्रेस के सभी 40 विधायकों को दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन करना चाहिए, ताकि केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जा सके.

भुवनेश्वर गौड़ का कहना है कि हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियां और सीमित संसाधन पहले से ही राज्य की वित्तीय स्थिति को चुनौतीपूर्ण बनाते हैं. ऐसे में आरडीजी का बंद होना विकास कार्यों, कर्मचारियों के वेतन और विभिन्न योजनाओं पर सीधा प्रभाव डाल सकता है. उन्होंने कहा कि अब प्रदेश के हितों के लिए संघर्ष करना जरूरी है और कांग्रेस इस मुद्दे पर पीछे नहीं हटेगी.

राज्यसभा चुनाव पर भी जताया भरोसा

राज्यसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर गौड़ ने विश्वास जताया कि कांग्रेस के सभी 40 विधायक एकजुट हैं और पार्टी प्रत्याशी को जीत दिलाकर राज्यसभा भेजेंगे. उन्होंने दावा किया कि इस बार किसी भी तरह की तोड़फोड़ की राजनीति सफल नहीं होगी.

गौरतलब है कि पिछली बार कथित “ऑपरेशन लोटस” को लेकर राजनीतिक हलकों में काफी हलचल रही थी. हालांकि गौड़ ने कहा कि इस बार कांग्रेस पूरी तरह संगठित है और किसी भी साजिश को नाकाम कर देगी.

आरडीजी का मुद्दा अब प्रदेश की राजनीति में बड़ा केंद्र बिंदु बनता जा रहा है और आने वाले दिनों में इस पर सियासी तापमान और बढ़ने के संकेत हैं.