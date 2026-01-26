Republic Day 2026: 6 साल बाद राजपथ पर लौटी हिमाचल की झांकी, दिखी ‘देव भूमि’ और ‘वीर भूमि’ की अद्भुत झलक!

Himachal Republic Day Tableau 2026: गणतंत्र दिवस 2026 में हिमाचल प्रदेश की झांकी ने राज्य की धार्मिक विरासत और वीरता को दर्शाया. ‘देव भूमि और वीर भूमि’ का अद्भुत प्रदर्शन परेड में.
Himachal Pradesh Tableau 2026: 26 जनवरी 2026 को आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस परेड में हिमाचल प्रदेश की झांकी ने राज्य की धार्मिक विरासत और वीरता की गौरवगाथा को भव्य तरीके से प्रदर्शित किया.
झांकी का मुख्य संदेश था कि हिमाचल प्रदेश सिर्फ ‘देव भूमि’ ही नहीं बल्कि ‘वीर भूमि’ भी है, जहां के नागरिकों ने हमेशा देश की रक्षा में साहस और समर्पण का परिचय दिया है. प्रस्तुति के माध्यम से राज्य के वीर सपूतों और वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि दी गई, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में अपनी जान न्योछावर की.
झांकी की विशेषताएं
-हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को उजागर किया गया.
-राज्य के शौर्य और वीरता पुरस्कार विजेताओं की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया.
-झांकी ने देशभक्ति और साहस के आदर्शों को राष्ट्रीय मंच पर जीवंत रूप से पेश किया.
वीरता और गौरव की झलक
झांकी में हिमाचल के उन वीरों को भी याद किया गया, जिन्होंने देशभक्ति में अदम्य साहस का परिचय दिया. इसमें सैन्य और नागरिक क्षेत्रों में राज्य के योगदान को विशेष रूप से दर्शाया गया.
प्रस्तुति ने दर्शकों को यह याद दिलाया कि हिमाचल केवल प्राकृतिक सुंदरता या आध्यात्मिक परंपराओं के लिए ही नहीं, बल्कि अपने वीरों और बलिदानों के लिए भी गौरवपूर्ण राज्य है.
हिमाचल की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड में राज्य की धार्मिक आशीर्वादों और वीरता दोनों को एक साथ प्रदर्शित कर दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया. यह झांकी राज्य की शौर्य और संस्कृति का अद्भुत मिश्रण थी.