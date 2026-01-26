Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3086858
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

Republic Day 2026: 6 साल बाद राजपथ पर लौटी हिमाचल की झांकी, दिखी ‘देव भूमि’ और ‘वीर भूमि’ की अद्भुत झलक!

Himachal Republic Day Tableau 2026: गणतंत्र दिवस 2026 में हिमाचल प्रदेश की झांकी ने राज्य की धार्मिक विरासत और वीरता को दर्शाया. ‘देव भूमि और वीर भूमि’ का अद्भुत प्रदर्शन परेड में.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 26, 2026, 01:09 PM IST

Trending Photos

Republic Day 2026: 6 साल बाद राजपथ पर लौटी हिमाचल की झांकी, दिखी ‘देव भूमि’ और ‘वीर भूमि’ की अद्भुत झलक!

Himachal Pradesh Tableau 2026: 26 जनवरी 2026 को आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस परेड में हिमाचल प्रदेश की झांकी ने राज्य की धार्मिक विरासत और वीरता की गौरवगाथा को भव्य तरीके से प्रदर्शित किया.

झांकी का मुख्य संदेश था कि हिमाचल प्रदेश सिर्फ ‘देव भूमि’ ही नहीं बल्कि ‘वीर भूमि’ भी है, जहां के नागरिकों ने हमेशा देश की रक्षा में साहस और समर्पण का परिचय दिया है. प्रस्तुति के माध्यम से राज्य के वीर सपूतों और वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि दी गई, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में अपनी जान न्योछावर की.

झांकी की विशेषताएं
-हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को उजागर किया गया.
-राज्य के शौर्य और वीरता पुरस्कार विजेताओं की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया.
-झांकी ने देशभक्ति और साहस के आदर्शों को राष्ट्रीय मंच पर जीवंत रूप से पेश किया.

Add Zee News as a Preferred Source

वीरता और गौरव की झलक
झांकी में हिमाचल के उन वीरों को भी याद किया गया, जिन्होंने देशभक्ति में अदम्य साहस का परिचय दिया. इसमें सैन्य और नागरिक क्षेत्रों में राज्य के योगदान को विशेष रूप से दर्शाया गया.

प्रस्तुति ने दर्शकों को यह याद दिलाया कि हिमाचल केवल प्राकृतिक सुंदरता या आध्यात्मिक परंपराओं के लिए ही नहीं, बल्कि अपने वीरों और बलिदानों के लिए भी गौरवपूर्ण राज्य है.

हिमाचल की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड में राज्य की धार्मिक आशीर्वादों और वीरता दोनों को एक साथ प्रदर्शित कर दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया. यह झांकी राज्य की शौर्य और संस्कृति का अद्भुत मिश्रण थी.

TAGS

Republic Day 2026Himachal Pradesh Tableau 2026Himachal Pradesh

Trending news

CM Bhagwant Mann Hoist Tricolour
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ-ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
himachal snowfall
बर्फबारी से हिमाचल बेहाल! 832 सड़कें बंद, 1942 ट्रांसफॉर्मर ठप, 245 पेयजल प्रभावित
Kullu News
बर्फबारी के बीच प्रशासन अलर्ट, होटलों को पर्यटकों का जबरन चेकआउट न कराने के निर्देश
Property
PACL ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਫਰਾਡ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ED ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ....
Himachal Weather
हिमाचल में कल फिर भारी बर्फबारी, 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट; 70 KM की रफ्तार से तूफान
Zirakpur
ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ! ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੱਚਿਆ ਹੰਗਾਮਾ
punjab police awards
ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ‘ਤੇ 24 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਨਮਾਨਿਤ
Republic Day
Republic Day Facts: ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ Red ਕਾਰਪੇਟ?
Republic Day
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 18 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਨਮਾਨਿਤ
punjab weather
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ! ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ Alert