हिमाचल में 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में बढ़ रहा ब्रेन स्ट्रोक का खतरा, डॉक्टर कल्याण सिंह ने दी चेतावनी

Kullu News: हिमाचल प्रदेश में 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में ब्रेन स्ट्रोक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके कारण अचानक मृत्यु या विकलांगता के मामले सामने आ रहे हैं. जिला कुल्लू के ढालपुर अस्पताल में मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ. कल्याण सिंह ने वर्ल्ड स्ट्रोक डे के अवसर पर इस गंभीर स्थिति को लेकर लोगों को आगाह किया.

डॉ. सिंह ने बताया कि फास्ट फूड, रिफाइंड फूड, पैक्ड जूस और तली हुई चीज़ों के अत्यधिक सेवन से ब्लड प्रेशर और मधुमेह के मामलों में वृद्धि हो रही है, जो अंततः ब्रेन स्ट्रोक का मुख्य कारण बन रहे हैं. उन्होंने कहा कि स्ट्रोक तब होता है जब दिमाग तक खून और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जो या तो ब्लड क्लॉट बनने या दिमाग की नस फटने से होता है. कुछ ही मिनटों में मस्तिष्क की कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं, जिससे मरीज की जान को खतरा बढ़ जाता है.

डॉ. सिंह ने बताया कि तंबाकू सेवन और धूम्रपान से ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं, जिससे ब्लड क्लॉट बनने की संभावना 50% तक बढ़ जाती है. वहीं अधिक शराब सेवन से ब्रेन हेमरेज का खतरा बढ़ता है. जरूरत से ज्यादा वजन, असंतुलित आहार और कम शारीरिक गतिविधि से हार्ट और ब्लड वेसल्स पर दबाव बढ़ता है, जिससे हाई बीपी और कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं जन्म लेती हैं — जो स्ट्रोक के लिए जिम्मेदार हैं.

उन्होंने लोगों से अपील की कि वे रोजाना कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करें, संतुलित आहार अपनाएं और समय-समय पर हेल्थ चेकअप करवाएं. डॉक्टर के अनुसार, सावधानी और समय पर उपचार से स्ट्रोक के मामलों को काफी हद तक रोका जा सकता है.