RLA घोटाला, केंद्र पर आरोप और मनरेगा विवाद– राजेश धर्माणी ने खोले कई राज

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी बिलासपुर जिले के घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने INTUC एसोसिएशन द्वारा आयोजित बैठक की अध्यक्षता की और संगठन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की.

मनरेगा का नाम बदलने के फैसले का विरोध

बैठक के दौरान INTUC एसोसिएशन ने मनरेगा योजना का नाम बदलकर ‘वीबी गीरामजी’ किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध किया. कांग्रेस नेताओं के विरोध को समर्थन देते हुए एसोसिएशन ने कहा कि महात्मा गांधी के नाम पर चल रही योजना का नाम बदलना अस्वीकार्य है और इससे करोड़ों श्रमिकों की भावनाएं आहत हुई हैं.

बिलासपुर RLA कार्यालय में फर्जी रजिस्ट्रेशन मामला

गौरतलब है कि बिलासपुर क्षेत्रीय लाइसेंसिंग एवं पंजीकरण प्राधिकरण (RLA) कार्यालय में चोरी की गाड़ियों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पंजीकृत किए जाने का मामला सामने आया है. इस प्रकरण में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मंगलवार शाम को बिलासपुर में तैनात एक सीनियर असिस्टेंट को गिरफ्तार किया है.

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि दोषी अधिकारी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जा चुकी है, साथ ही विभागीय कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी. उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि यदि कहीं भी इस तरह की अनियमितताएं सामने आएं तो उन्हें तुरंत उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाए, ताकि फर्जीवाड़े पर सख्ती से रोक लगाई जा सके.

घुमारवीं में ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

घुमारवीं शहर में लगातार बढ़ रही ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर मंत्री ने कहा कि बाईपास निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) को धनराशि उपलब्ध करवा दी गई है और जल्द ही सड़क निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी.

आपदा राहत पर केंद्र सरकार पर निशाना

बीते वर्ष हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा को लेकर मंत्री राजेश धर्माणी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1500 करोड़ रुपये की सहायता की घोषणा की गई थी, लेकिन अब तक प्रदेश को आपदा के नाम पर एक रुपया भी नहीं मिला है.

मंत्री ने बताया कि हाल ही में हुई प्री-बजट बैठक में उन्होंने यह मुद्दा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष उठाया था. उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी बजट सत्र में केंद्र सरकार आपदा प्रभावितों की मदद को लेकर ठोस कदम उठाएगी.