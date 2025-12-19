Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3046633
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

Rohtang News: रोहतांग की ओर 4×4 वाहनों की आवाजाही की अनुमति 28 दिसंबर तक बढ़ी

कुल्लू जिला प्रशासन ने रोहतांग मार्ग की स्थिति की समीक्षा के बाद 4×4 वाहनों की आवाजाही की अनुमति 28 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी है. गुलाबा से रोहतांग तक तय समय में ही आवाजाही होगी.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 19, 2025, 04:20 PM IST

Trending Photos

Rohtang News: रोहतांग की ओर 4×4 वाहनों की आवाजाही की अनुमति 28 दिसंबर तक बढ़ी

Rohtang News: रोहतांग मार्ग की वर्तमान सड़क और मौसम संबंधी स्थिति की समीक्षा के बाद जिला प्रशासन ने 4×4 वाहनों की आवाजाही की अनुमति को 28 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया है. उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी कुल्लू तोरुल एस. रवीश द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि यह निर्णय उप-मंडलीय अधिकारी (ना.), मनाली की संस्तुति के आधार पर लिया गया है.

आदेश के अनुसार गुलाबा से रोहतांग तक केवल 4×4 वाहनों को ही सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक जाने की अनुमति होगी. इसके अलावा सभी वाहनों को मढ़ी चेक पोस्ट से दोपहर 3:00 बजे से पहले हर हाल में वापसी सुनिश्चित करनी होगी, ताकि यातायात और सुरक्षा व्यवस्था सुचारू बनी रहे.

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह अनुमति पूर्व में जारी आदेशों में निर्धारित शर्तों और नियमों के अधीन रहेगी, जो पहले की तरह लागू रहेंगे. जिला प्रशासन ने वाहन चालकों, टैक्सी ऑपरेटरों और संबंधित एजेंसियों से अपील की है कि वे तय समय-सीमा, मार्गदर्शक निर्देशों और सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करें, जिससे किसी भी तरह की असुविधा या दुर्घटना से बचा जा सके.

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Rohtang NewsRohtang PassHimachal Pradesh

Trending news

Jaskaran Singh Riar
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ
Rohtang News
Rohtang News: रोहतांग की ओर 4×4 वाहनों की आवाजाही की अनुमति 28 दिसंबर तक बढ़ी
Jalalabad Police Raid
ਜਲਾਲਾਬਾਦ ’ਚ ਪੁਲਿਸ-ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, 5 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਣ ਨਸ਼ਟ
Shimla News
संजौली मस्जिद की ऊपरी मंजिल हटाने का कार्य शुरू, एक माह में पूरा होगा काम
hamirpur news
चार श्रम कानूनों के विरोध में सीटू का प्रदर्शन, गांधी चौक पर मजदूरों का आक्रोश
Dunki route case
ਡੰਕੀ ਰੂਟ ਮਾਮਲੇ ਚ ED ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ; 13 ਠਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ, 19 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ
Lok Sabha
MP ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚ ਰੱਖੀ
Bikram Singh Majithia
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
Virsa Singh Valtoha
ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ
ajnala school van
ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਤੇ ਐਲਟੋ ਕਾਰ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ, ਨਸ਼ੇ ‘ਚ ਵੈਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼