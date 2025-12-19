Rohtang News: रोहतांग की ओर 4×4 वाहनों की आवाजाही की अनुमति 28 दिसंबर तक बढ़ी

Rohtang News: रोहतांग मार्ग की वर्तमान सड़क और मौसम संबंधी स्थिति की समीक्षा के बाद जिला प्रशासन ने 4×4 वाहनों की आवाजाही की अनुमति को 28 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया है. उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी कुल्लू तोरुल एस. रवीश द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि यह निर्णय उप-मंडलीय अधिकारी (ना.), मनाली की संस्तुति के आधार पर लिया गया है.

आदेश के अनुसार गुलाबा से रोहतांग तक केवल 4×4 वाहनों को ही सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक जाने की अनुमति होगी. इसके अलावा सभी वाहनों को मढ़ी चेक पोस्ट से दोपहर 3:00 बजे से पहले हर हाल में वापसी सुनिश्चित करनी होगी, ताकि यातायात और सुरक्षा व्यवस्था सुचारू बनी रहे.

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह अनुमति पूर्व में जारी आदेशों में निर्धारित शर्तों और नियमों के अधीन रहेगी, जो पहले की तरह लागू रहेंगे. जिला प्रशासन ने वाहन चालकों, टैक्सी ऑपरेटरों और संबंधित एजेंसियों से अपील की है कि वे तय समय-सीमा, मार्गदर्शक निर्देशों और सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करें, जिससे किसी भी तरह की असुविधा या दुर्घटना से बचा जा सके.