रोहतांग पास के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी: सीमित समय की मिलेगी अनुमति, जानें पूरी जानकारी

Manali News: सर्दियों के मौसम को देखते हुए जिला दंडाधिकारी कुल्लू तोरुल एस. रवीश ने रोहतांग मार्ग पर वाहनों की आवाजाही को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है. आदेशों के अनुसार अब गुलाबा से रोहतांग की ओर ट्रैफिक केवल सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही जाएगा. वहीं सभी वाहनों को दोपहर 3 बजे से पहले मढ़ी चेकपोस्ट से मनाली की ओर लौटना अनिवार्य होगा.

केवल 4x4 वाहनों को अनुमति

सुरक्षा कारणों के चलते प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि रोहतांग जाने के लिए सिर्फ 4x4 वाहन ही अनुमति योग्य होंगे. मंगलवार और बुधवार को सड़क पर रिसर्फेसिंग कार्य किया जाएगा, जिसके चलते इन दिनों सामान्य वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी. केवल आपातकालीन सेवाओं को ही अनुमति दी जाएगी.

मौसम समीक्षा और ब्लैक आइस की जांच अनिवार्य

एसडीएम मनाली प्रत्येक सुबह मौसम की स्थिति की समीक्षा करेंगे और यदि मौसम खराब होता है या पूर्वानुमान प्रतिकूल होता है तो सड़क को तुरंत बंद किया जा सकेगा.

वहीं SHO मनाली को निर्देश दिए गए हैं कि मढ़ी के ऊपर किसी भी वाहन को आगे भेजने से पहले गुलाबा चेकपोस्ट से सड़क पर ब्लैक आइस की जांच करवाई जाए और आवश्यकता पड़ने पर यूरिया का छिड़काव सुनिश्चित किया जाए.

Add Zee News as a Preferred Source

बर्फबारी शुरू होते ही लगेगी रोक

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जैसे ही क्षेत्र में बर्फबारी शुरू होगी, रोहतांग मार्ग तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा. यह नई एडवाइजरी 10 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगी और मौसम की स्थिति के आधार पर आगे समीक्षा की जाएगी.

आदेशों की प्रतिलिपि लाहौल-स्पीति के डीसी-एसपी, कुल्लू पुलिस, एसडीएम मनाली, और 70 आरसीसी (GREF) सहित सभी संबंधित विभागों को भेज दी गई है.