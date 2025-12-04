Advertisement
हिमाचल में फिर खुला रोहतांग पास, टूरिस्ट देख सकेंगे बर्फ; कोल्ड वेव और कोहरे ने बढ़ाई ठिठुरन, 17 शहर 5°C से नीचे

Himachal Weather Update: हिमाचल में 10 दिसंबर तक रोहतांग पास टूरिस्टों के लिए खोल दिया गया है. कोल्ड वेव और कोहरे के चलते 17 शहरों में तापमान 5°C से नीचे पहुंचा. कई जिलों में यलो अलर्ट, वहीं 5 और 7 दिसंबर को ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की संभावना. पढ़ें ताज़ा मौसम अपडेट.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 04, 2025, 10:59 AM IST

हिमाचल में फिर खुला रोहतांग पास, टूरिस्ट देख सकेंगे बर्फ; कोल्ड वेव और कोहरे ने बढ़ाई ठिठुरन, 17 शहर 5°C से नीचे

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू प्रशासन ने रोहतांग पास के लिए वाहनों की आवाजाही 10 दिसंबर तक बहाल कर दी है. इससे कुल्लू-मनाली पहुंचे पर्यटक अब बर्फ का आनंद लेने के लिए रोहतांग पास जा सकेंगे. सोमवार को एक दिन के लिए रोहतांग पास टूरिस्टों के लिए खोला गया था, लेकिन मंगलवार और बुधवार को इसे फिर बंद करना पड़ा था.

पहाड़ों में फिर एक्टिव होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस
आज रात से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने जा रहा है. मौसम विभाग ने 5 और 7 दिसंबर को ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया है. मैदानी इलाके फिलहाल साफ मौसम का अनुभव करेंगे.

कोल्ड वेव और कोहरे ने बढ़ाई ठंड
राज्य के ऊंचे इलाकों में कोल्ड वेव और घना कोहरा लोगों के लिए परेशानी बढ़ा रहा है. हिमाचल के 17 शहरों में न्यूनतम तापमान 5°C से नीचे पहुंच गया है.
-लाहौल-स्पीति के ताबो में तापमान -9.8°C
-कल्पा में -1.5°C
-कुकुमसैरी में -3.9°C

शिमला की अपेक्षा मैदानी इलाकों में ठंड ज्यादा हो गई है.

मैदानी इलाकों में शिमला से अधिक सर्दी
शिमला: 6°C
सुंदरनगर व भुंतर: 2.6°C
पालमपुर व कांगड़ा: 4.5°C
सोलन: 2.8°C
मनाली: 1.9°C
हमीरपुर: 4.0°C
बरठी: 3.5°C
कुल्लू (बजौरा): 2.8°C

प्रदेश का अधिकतम तापमान भी सामान्य से नीचे है। सबसे ज्यादा गिरावट ऊना में दर्ज हुई, जहां अधिकतम तापमान 23°C तक गिर गया.

6 जिलों में कोहरे का यलो अलर्ट
मौसम विभाग ने मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, सोलन और कांगड़ा में आज और कल के लिए कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया है. सुबह के समय विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम रहने की चेतावनी दी गई है. ड्राइवरों को वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

