विधानसभा में उठा ग़लत जानकारी का मामला, अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग

Himachal Vidhan Sabha Session: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बुधवार को शून्यकाल के दौरान कांग्रेस विधायक रघुबीर सिंह बाली ने बिजली विभाग के अधिकारियों पर ग़लत जानकारी देने का गंभीर मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान उनके सरकारी आवास से जुड़े बिजली बिल के आंकड़े ग़लत तरीके से सदन में पेश किए गए.
रघुबीर सिंह बाली ने बताया कि 14 महीने का बिजली बिल विभाग की ओर से 6.78 लाख रुपये दिखाया गया, जबकि वास्तविक बिल केवल 1.68 लाख रुपये है. उन्होंने मांग की कि ग़लत आंकड़े पेश करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख़्त कार्रवाई की जाए.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इस विषय पर बाली का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि उनके सरकारी आवास ओक ओवर का बिजली बिल भी ग़लत दर्शाया गया है, विभाग ने इसे 3.76 लाख रुपये दिखाया, जबकि वास्तविक बिल 1.43 लाख रुपये है.
विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने मामले पर कड़ा संज्ञान लेते हुए कहा कि विधायक द्वारा उठाए गए विषय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और विधानसभा के रिकॉर्ड को भी जल्द सही किया जाएगा.