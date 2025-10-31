सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर नाहन में रन फॉर यूनिटी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल रहे मौजूद

सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है इसी कड़ी में जिला मुख्यालय नाहन में भी रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल विशेष तौर पर मौजूद रहे.
Nahan News: सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर जिला मुख्यालय नाहन में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल विशेष तौर पर उपस्थित रहे. इस अवसर पर सांसद सुरेश कश्यप, कार्यक्रम प्रभारी सुखराम चौधरी सहित कई जिला स्तरीय भाजपा नेता भी मौजूद रहे.
बस अड्डा परिसर में स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा से शुरू हुई यह रन फॉर यूनिटी शहीद स्मारक तक पहुंचकर संपन्न हुई. कार्यक्रम का उद्देश्य देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय एकजुटता का संदेश देना रहा.
प्रदेश के 17 जिलों में आयोजन
डॉ. राजीव बिंदल ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के 17 संगठनात्मक जिलों में सरदार पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें भाजपा के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं. उन्होंने कहा कि लौह पुरुष पटेल ने स्वतंत्र भारत को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और रियासतों के विलय में उनकी सूझबूझ ऐतिहासिक रही.
उन्होंने कहा कि आजादी के बाद कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए भी सरदार पटेल ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से आग्रह किया था, लेकिन गलत नीतियों के कारण यह समस्या 70 वर्षों से देश को प्रभावित कर रही है.
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता का प्रतीक
डॉ. बिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर से लोहा इकट्ठा कर गुजरात में सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा — स्टैच्यू ऑफ यूनिटी — का निर्माण किया गया, जो भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक है.
सांसद सुरेश कश्यप ने दी शुभकामनाएं
शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि “विविधता में एकता” भारत की पहचान है और यह सरदार पटेल की देन है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में रन फॉर यूनिटी की शुरुआत की थी, और आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में भव्य समारोह आयोजित किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की दिशा में देश लगातार प्रगति कर रहा है.
कार्यक्रम प्रभारी का संबोधन
कार्यक्रम प्रभारी सुखराम चौधरी ने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती देशभर में एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है. उन्होंने कहा कि 1947 में आजादी के बाद देश की रियासतों को एकजुट करने में पटेल का योगदान अतुलनीय रहा है. केंद्र सरकार के प्रयासों से देश तेजी से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है और 2047 तक विकसित भारत का सपना साकार किया जा रहा है.