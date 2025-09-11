नालागढ़ में रूसी महिला पर्यटक की बाइक नाले में फंसी, स्थानीय मदद से किया सुरक्षित रेस्क्यू

उपमंडल नालागढ़ के भयुँखरी गांव के पास एक साहसी घटना ने हिमाचल प्रदेश की मेहमाननवाजी की मिसाल पेश की. रूस की रहने वाली एक विदेशी महिला, जो मनाली से बाइक पर गोवा की ओर जा रही थी, भयुंखरी नाले में बुरी तरह फंस गई.
Trending Photos
Nalagarh News: हिमाचल प्रदेश के उपमंडल नालागढ़ के भयुंखरी गांव में एक साहसी घटना ने प्रदेश की मेहमाननवाज़ी की मिसाल पेश की. रूस की रहने वाली एक महिला पर्यटक, जो मनाली से बाइक पर गोवा की यात्रा पर निकली थीं, रास्ते में नाले में फंस गईं. घटना की जानकारी मिलते ही राजस्व विभाग के पटवारी और एक स्थानीय शिक्षक ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद महिला को सुरक्षित बाहर निकाला.
बताया जा रहा है कि महिला मनाली से बिलासपुर होते हुए नालागढ़ की ओर जा रही थीं, तभी मानसून से उफनाए नाले के पास उनकी बाइक फिसल गई. उन्होंने बताया, “मैं घबरा गई थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद की. पटवारी साहब और टीचर सर ने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाया. हिमाचल के लोगों का दिल बहुत बड़ा है, मैं उनकी आभारी हूं.”
रेस्क्यू के बाद महिला नालागढ़ से चंडीगढ़ होते हुए गोवा के लिए रवाना हो गईं. स्थानीय लोगों का कहना है कि मानसून में पहाड़ी इलाकों में नाले और सड़कें खतरनाक हो जाती हैं, खासकर बाइकर्स के लिए. पटवारी ने बताया कि बाइक को निकालने में काफ़ी मेहनत लगी, हालांकि महिला पूरी तरह सुरक्षित थीं.
यह घटना न केवल महिला के साहस को दर्शाती है बल्कि हिमाचल के लोगों की संवेदनशीलता और सहयोग भावना की प्रेरणादायक कहानी भी पेश करती है. प्रशासन ने पर्यटकों को मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी लेकर ही यात्रा करने की सलाह दी है.