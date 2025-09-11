नालागढ़ में रूसी महिला पर्यटक की बाइक नाले में फंसी, स्थानीय मदद से किया सुरक्षित रेस्क्यू
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2917675
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

नालागढ़ में रूसी महिला पर्यटक की बाइक नाले में फंसी, स्थानीय मदद से किया सुरक्षित रेस्क्यू

उपमंडल नालागढ़ के भयुँखरी गांव के पास एक साहसी घटना ने हिमाचल प्रदेश की मेहमाननवाजी की मिसाल पेश की. रूस की रहने वाली एक विदेशी महिला, जो मनाली से बाइक पर गोवा की ओर जा रही थी, भयुंखरी नाले में बुरी तरह फंस गई.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Sep 11, 2025, 12:50 PM IST

Trending Photos

नालागढ़ में रूसी महिला पर्यटक की बाइक नाले में फंसी, स्थानीय मदद से किया सुरक्षित रेस्क्यू

Nalagarh News: हिमाचल प्रदेश के उपमंडल नालागढ़ के भयुंखरी गांव में एक साहसी घटना ने प्रदेश की मेहमाननवाज़ी की मिसाल पेश की. रूस की रहने वाली एक महिला पर्यटक, जो मनाली से बाइक पर गोवा की यात्रा पर निकली थीं, रास्ते में नाले में फंस गईं. घटना की जानकारी मिलते ही राजस्व विभाग के पटवारी और एक स्थानीय शिक्षक ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद महिला को सुरक्षित बाहर निकाला.

बताया जा रहा है कि महिला मनाली से बिलासपुर होते हुए नालागढ़ की ओर जा रही थीं, तभी मानसून से उफनाए नाले के पास उनकी बाइक फिसल गई. उन्होंने बताया, “मैं घबरा गई थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद की. पटवारी साहब और टीचर सर ने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाया. हिमाचल के लोगों का दिल बहुत बड़ा है, मैं उनकी आभारी हूं.”

रेस्क्यू के बाद महिला नालागढ़ से चंडीगढ़ होते हुए गोवा के लिए रवाना हो गईं. स्थानीय लोगों का कहना है कि मानसून में पहाड़ी इलाकों में नाले और सड़कें खतरनाक हो जाती हैं, खासकर बाइकर्स के लिए. पटवारी ने बताया कि बाइक को निकालने में काफ़ी मेहनत लगी, हालांकि महिला पूरी तरह सुरक्षित थीं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह घटना न केवल महिला के साहस को दर्शाती है बल्कि हिमाचल के लोगों की संवेदनशीलता और सहयोग भावना की प्रेरणादायक कहानी भी पेश करती है. प्रशासन ने पर्यटकों को मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी लेकर ही यात्रा करने की सलाह दी है.

TAGS

Nalagarh newsNalagarh RescueHimachal Pradesh

Trending news

barnala news
ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਮਾਸੂਮ ਹਰਗੁਣ ਸਿੰਘ
Nalagarh news
नालागढ़ में रूसी महिला पर्यटक की बाइक नाले में फंसी, स्थानीय मदद से किया रेस्क्यू
Samrala news
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਝਾੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਹੋਏ ਅਗਨ ਭੇਂਟ
PRTC Bus Accident
ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ; ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ
Mohali News
ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਏਆਈਜੀ ਗੁਰਜੋਤ ਕਲੇਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
Ajnala news
ਪਿੰਡ ਧਾਰੀਵਾਲ ਕਲੇਰ ਨੂੰ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਸਵਾਈਨ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਐਲਾਨਿਆ; ਸੂਰ ਦੇ ਮਾਸ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
Himachal Disaster
त्रिपुरा के बाद असम और अरुणाचल ने हिमाचल को दी 5-5 करोड़ की मदद
Jadla Blast
ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੇੜੇ ਆਹਤੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੰਬਨੁਮਾ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਧਮਾਕਾ
Himachal Monsoon
हिमाचल में मानसून का कहर: मौत का आंकड़ा 380 पार, 4,300 करोड़ से अधिक का नुकसान
moga news
ਕੰਡਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ; ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਿਛੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
;