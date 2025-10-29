Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2980097
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

धौलाधार की पहाड़ियों से सुरक्षित निकाला गया रूसी पैराग्लाइडिंग पायलट, हादसे के 20 घंटे बाद हुआ रेस्क्यू

करीब 20 घंटे बाद, बुधवार सुबह टीम ने पायलट को करीब 12,000 फीट की ऊंचाई से सुरक्षित निकाल लिया. बताया जा रहा है कि पायलट को स्पाइनल इंजरी (रीढ़ की चोट) आई है, जिसके चलते उसे पालमपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Oct 29, 2025, 03:32 PM IST

Trending Photos

धौलाधार की पहाड़ियों से सुरक्षित निकाला गया रूसी पैराग्लाइडिंग पायलट, हादसे के 20 घंटे बाद हुआ रेस्क्यू

Palampur News: हिमाचल प्रदेश की विश्वप्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग साइट बीड़-बिलिंग में एक बार फिर विदेशी पायलट हादसे का शिकार हो गया. जानकारी के अनुसार, रूस के पैराग्लाइडिंग पायलट पॉवेल उड़ान के दौरान धौलाधार की पहाड़ियों में रास्ता भटक गए, जिसके बाद उनकी जालसू की पहाड़ी के पीछे क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी.

हादसे के तुरंत बाद पायलट ने रेडियो सेट के माध्यम से बीड़-बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन को इसकी सूचना दी. जैसे ही घटना की जानकारी मिली, माउंटेन पारा रेस्क्यू टीम ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और हेलीकॉप्टर की मदद से पायलट को खोजने का प्रयास किया गया.

करीब 20 घंटे बाद, बुधवार सुबह टीम ने पायलट को करीब 12,000 फीट की ऊंचाई से सुरक्षित निकाल लिया. बताया जा रहा है कि पायलट को स्पाइनल इंजरी (रीढ़ की चोट) आई है, जिसके चलते उसे पालमपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. डॉक्टरों के अनुसार, पायलट अब खतरे से बाहर है.

Add Zee News as a Preferred Source

रूसी पायलट पॉवेल लगभग 20 घंटे तक अकेले बर्फीली पहाड़ियों पर फंसे रहे, जहां ठंड और कठिन परिस्थितियों में उन्होंने रात बिताई. राहत की बात यह रही कि उनके पास रेडियो संपर्क था, जिससे रेस्क्यू टीम को उनकी सटीक लोकेशन का पता लगाने में मदद मिली.

गौरतलब है कि बीड़-बिलिंग में पिछले कुछ महीनों में विदेशी पैराग्लाइडर्स के रास्ता भटकने या क्रैश लैंडिंग के कई मामले सामने आ चुके हैं. प्रशासन ने एक बार फिर पायलटों को सावधानी और सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी है.

TAGS

Palampur NewsparaglidingHimachal Pradesh

Trending news

AAP leader Nitin Nanda
ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ AAP ਆਗੂ 'ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ
Shutrana news
ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਣੇ 11 ਜਣਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਗ਼ਵਾ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
Bilaspur News
मां की डांट से नाराज 10 वर्षीय बच्ची ने चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर की शिकायत
amritsar news
ਵਾਲਮੀਕਿ ਸਮਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਕੀਤਾ ਬੰਦ; ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਜਾਮ
CM Sukhvinder Singh Sukhu
CM सुक्खू ने केंद्र से 150 स्वचालित मौसम केंद्र और डॉप्लर रडार लगाने की रखी मांग
Kirshanu Sharda Remand
ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਰਿਮਾਂਡ ਉਤੇ ਭੇਜਿਆ
Lehragaga news
ਮੂਣਕ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਵੱਧ ਤੋਲਦੇ ਫੜ੍ਹੇ ਗਏ ਆੜ੍ਹਤੀਏ
Diljit Dosanjh Threat News
ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ
Chani Nattan House Firing
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਚੰਨੀ ਨੱਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ; ਲਾਰੈਂਸ ਗਿਰੋਹ ਨੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
Mansa Bandh
ਮਾਨਸਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬੰਦ; ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਬੰਦ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ