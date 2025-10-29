धौलाधार की पहाड़ियों से सुरक्षित निकाला गया रूसी पैराग्लाइडिंग पायलट, हादसे के 20 घंटे बाद हुआ रेस्क्यू

Palampur News: हिमाचल प्रदेश की विश्वप्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग साइट बीड़-बिलिंग में एक बार फिर विदेशी पायलट हादसे का शिकार हो गया. जानकारी के अनुसार, रूस के पैराग्लाइडिंग पायलट पॉवेल उड़ान के दौरान धौलाधार की पहाड़ियों में रास्ता भटक गए, जिसके बाद उनकी जालसू की पहाड़ी के पीछे क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी.

हादसे के तुरंत बाद पायलट ने रेडियो सेट के माध्यम से बीड़-बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन को इसकी सूचना दी. जैसे ही घटना की जानकारी मिली, माउंटेन पारा रेस्क्यू टीम ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और हेलीकॉप्टर की मदद से पायलट को खोजने का प्रयास किया गया.

करीब 20 घंटे बाद, बुधवार सुबह टीम ने पायलट को करीब 12,000 फीट की ऊंचाई से सुरक्षित निकाल लिया. बताया जा रहा है कि पायलट को स्पाइनल इंजरी (रीढ़ की चोट) आई है, जिसके चलते उसे पालमपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. डॉक्टरों के अनुसार, पायलट अब खतरे से बाहर है.

रूसी पायलट पॉवेल लगभग 20 घंटे तक अकेले बर्फीली पहाड़ियों पर फंसे रहे, जहां ठंड और कठिन परिस्थितियों में उन्होंने रात बिताई. राहत की बात यह रही कि उनके पास रेडियो संपर्क था, जिससे रेस्क्यू टीम को उनकी सटीक लोकेशन का पता लगाने में मदद मिली.

गौरतलब है कि बीड़-बिलिंग में पिछले कुछ महीनों में विदेशी पैराग्लाइडर्स के रास्ता भटकने या क्रैश लैंडिंग के कई मामले सामने आ चुके हैं. प्रशासन ने एक बार फिर पायलटों को सावधानी और सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी है.