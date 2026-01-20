साधू के बाल-दाढ़ी काटने पर बवाल! पंचायत प्रधान पर FIR, वीडियो हुआ वायरल

Paonta Sahib News: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के उपमंडल संगड़ाह से जुड़े लगनू गांव में एक सन्यासी के साथ कथित मारपीट और जबरन बाल-दाढ़ी काटने का मामला सामने आया है. पीड़ित साधु की शिकायत पर कार्यवाहक पंचायत प्रधान और कांग्रेस नेता सतपाल तोमर सहित उनके साथियों के खिलाफ पुलिस थाना संगड़ाह में एफआईआर दर्ज की गई है.

घटना का वीडियो हुआ वायरल

बताया जा रहा है कि यह घटना करीब दो दिन पुरानी है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में भगवाधारी सन्यासी के बाल और दाढ़ी काटे जाने के दृश्य दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान कथित रूप से साधु के साथ गाली-गलौच भी की गई.

नशा और अनैतिक गतिविधियों के आरोप

कार्यवाहक पंचायत प्रधान सतपाल तोमर और उनके साथियों का आरोप है कि संबंधित साधु नशे की हालत में हुड़दंग मचा रहा था और अनैतिक गतिविधियों में संलिप्त था. उनका कहना है कि ग्रामीणों ने साधु को पकड़कर समझाया और बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता भी हो गया.

साधु ने लगाए गंभीर आरोप

वहीं, पीड़ित साधु ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि प्रधान और उसके साथियों ने जबरन उनके बाल और दाढ़ी काटकर सनातन परंपरा का अपमान किया. साधु का कहना है कि आरोपी खुद को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार का करीबी बताता है और पहले भी उनके खिलाफ एक महिला से झूठा मामला दर्ज करवाया गया.

साधु ने इस घटना को देवभूमि हिमाचल में सनातन धर्म का अपमान बताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

पुलिस कर रही है जांच

थाना प्रभारी संगड़ाह के अनुसार, दोनों पक्षों की शिकायतें दर्ज कर ली गई हैं और मामले की निष्पक्ष जांच जारी है. जांच के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां कुछ लोग इसे संत समाज के अपमान से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि कुछ स्थानीय लोग पंचायत प्रधान के पक्ष में भी खड़े नजर आ रहे हैं.