हमीरपुर में पनीर और गार्लिक-जिंजर पेस्ट के सैंपल फेल, खाद्य सुरक्षा विभाग ने जारी किए नोटिस

Hamirpur News: हमीरपुर जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जांचे गए पनीर और गार्लिक-जिंजर (लहसुन-अदरक) पेस्ट के सैंपल फेल पाए गए हैं. विभाग ने अब संबंधित दुकानदारों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है, जबकि नोटिस की अनदेखी करने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

जानकारी के अनुसार, कुछ महीने पहले जिला खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने नादौन उपमंडल के धनेटा और दंगड़ी क्षेत्र में खाद्य वस्तुओं की जांच की थी. इस दौरान पनीर और गार्लिक-जिंजर पेस्ट समेत कई वस्तुओं के सैंपल लेकर उन्हें कंडाघाट स्थित लैब में परीक्षण के लिए भेजा गया था.

हाल ही में प्राप्त लैब रिपोर्ट में दोनों सैंपल गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे, जिसके बाद विभाग ने संबंधित व्यापारियों को नोटिस जारी किए हैं.

जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. अभिषेक ठाकुर ने बताया कि सैंपल फेल पाए जाने पर जुर्माने और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है. यदि दुकानदार नियमानुसार जुर्माना राशि जमा नहीं करते या नोटिस का जवाब नहीं देते हैं, तो मामला अदालती कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा.

उन्होंने कहा कि विभाग नियमित रूप से खाद्य सामग्री की गुणवत्ता जांच अभियान चला रहा है ताकि लोगों को सुरक्षित और मानक के अनुरूप खाद्य वस्तुएँ उपलब्ध हो सकें. डॉ. ठाकुर ने दुकानदारों को चेतावनी दी कि वे किसी भी तरह की मिलावट या घटिया सामग्री बेचने से बचें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी.