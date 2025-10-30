Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2981316
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

संजौली मस्जिद मामले में जिला अदालत ने वक्फ बोर्ड की याचिका ख़ारिज की, आदेश बरकरार

शिमला जिला अदालत ने वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी की याचिकाओं को ख़ारिज कर दिया है. जिला अदालत ने वक्फ बोर्ड की अपील को ख़ारिज करते हुए नगर निगम आयुक्त की अदालत के फ़ैसले को सही ठहराया है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Oct 30, 2025, 01:41 PM IST

Trending Photos

संजौली मस्जिद मामले में जिला अदालत ने वक्फ बोर्ड की याचिका ख़ारिज की, आदेश बरकरार

Shimla News: शिमला जिला अदालत ने वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी की याचिकाओं को ख़ारिज कर दिया है. अदालत ने नगर निगम आयुक्त के फैसले को सही ठहराते हुए मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को गिराने का आदेश बरकरार रखा है.

इससे पहले 5 अक्टूबर 2024 और 3 मई 2025 को नगर निगम आयुक्त की अदालत ने मस्जिद परिसर में हुए निर्माण को पूरी तरह अवैध घोषित करते हुए इसे तोड़ने के निर्देश दिए थे. अब जिला अदालत ने भी उसी निर्णय पर मुहर लगा दी है.

अदालत के आदेश के बाद देवभूमि संघर्ष समिति ने खुशी जताई और लड्डू बांटकर जश्न मनाया. समिति ने मुस्लिम समाज से भी अपील की कि आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए वे स्वयं अवैध निर्माण को हटा दें.

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं, संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ़ ने कहा कि वे जिला अदालत का आदेश पढ़ने के बाद इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे.

देवभूमि संघर्ष समिति ने भी बताया कि वह इस मामले में हाईकोर्ट में कैविएट दाख़िल करेगी ताकि किसी भी सुनवाई से पहले उसका पक्ष भी सुना जा सके.

इसके साथ ही समिति ने राजधानी शिमला और पूरे हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की जांच (पर्चाबारा) करने की मांग भी उठाई है, ताकि किसी तरह की अवैध गतिविधियों पर समय रहते रोक लगाई जा सके.

TAGS

sanjauli masjid caseShimla NewsHimachal Pradesh

Trending news

Mamta Kulkarni
ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ; ਮਮਤਾ ਕੁਲਕਰਨੀ ਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ
barnala news
ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ 160 ਮੋਬਾਈਲ ਲੱਭ ਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ
dengue
बिलासपुर में बढ़ रहे डेंगू के मामले, त्रिलोक जमवाल ने सरकार को बताया लापरवाह
captain amarinder singh
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ; ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ
Trump Xi Jinping meeting
ਟਰੰਪ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ; ਚੀਨ ਉਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾਇਆ ਟੈਰਿਫ
Stock Market Crashes
ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਹੋਈ ਕਰੈਸ਼; ਸੈਂਸੈਕਸ 237 ਅੰਕ ਡਿੱਗਿਆ
Batala News
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਉਤੇ ਭੇਜਿਆ
Mohali News
ਹਨੀ ਟਰੈਪ ਦਾ ਜਾਲ; ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਬਲੈਕਮੇਲ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ
Ludhiana News
ਬੋਰੀ ਵਿਚੋਂ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਥਪਥ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ
Aqeel Akhtar death
ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਕੀਲ ਅਖਤਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਸਨ-ਐਸਆਈਟੀ