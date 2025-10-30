संजौली मस्जिद मामले में जिला अदालत ने वक्फ बोर्ड की याचिका ख़ारिज की, आदेश बरकरार

Shimla News: शिमला जिला अदालत ने वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी की याचिकाओं को ख़ारिज कर दिया है. अदालत ने नगर निगम आयुक्त के फैसले को सही ठहराते हुए मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को गिराने का आदेश बरकरार रखा है.

इससे पहले 5 अक्टूबर 2024 और 3 मई 2025 को नगर निगम आयुक्त की अदालत ने मस्जिद परिसर में हुए निर्माण को पूरी तरह अवैध घोषित करते हुए इसे तोड़ने के निर्देश दिए थे. अब जिला अदालत ने भी उसी निर्णय पर मुहर लगा दी है.

अदालत के आदेश के बाद देवभूमि संघर्ष समिति ने खुशी जताई और लड्डू बांटकर जश्न मनाया. समिति ने मुस्लिम समाज से भी अपील की कि आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए वे स्वयं अवैध निर्माण को हटा दें.

वहीं, संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ़ ने कहा कि वे जिला अदालत का आदेश पढ़ने के बाद इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे.

देवभूमि संघर्ष समिति ने भी बताया कि वह इस मामले में हाईकोर्ट में कैविएट दाख़िल करेगी ताकि किसी भी सुनवाई से पहले उसका पक्ष भी सुना जा सके.

इसके साथ ही समिति ने राजधानी शिमला और पूरे हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की जांच (पर्चाबारा) करने की मांग भी उठाई है, ताकि किसी तरह की अवैध गतिविधियों पर समय रहते रोक लगाई जा सके.