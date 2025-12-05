Advertisement
संजौली मस्जिद में शांति के साथ हुई जुम्मे की नमाज़; विवाद के बीच दोनों पक्षों ने जताई संयम की अपील

Shimla Sanjauli Masjid: शिमला की संजौली मस्जिद में जुम्मे की नमाज़ शांतिपूर्वक अदा हुई. नमाज़ियों ने खुशी जताई, वहीं हिंदू संगठनों ने कोर्ट के फैसले तक धैर्य रखने की बात कही.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 05, 2025, 05:32 PM IST

संजौली मस्जिद में शांति के साथ हुई जुम्मे की नमाज़; विवाद के बीच दोनों पक्षों ने जताई संयम की अपील

Shimla News: शिमला की संजौली मस्जिद में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज़ शांतिपूर्ण माहौल में अदा की गई. करीब 100 से अधिक नमाज़ी मस्जिद पहुंचे और बिना किसी विरोध के नमाज़ अदा की. नमाज़ियों ने कहा कि माहौल पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा और उन्होंने उम्मीद जताई कि मस्जिद यथावत बनी रहेगी तथा क्षेत्र में आपसी भाईचारा कायम रहेगा.

नमाज़ियों ने जताई राहत और शांति की उम्मीद
नमाज़ अदा करने पहुंचे लोगों ने कहा कि विवाद के बीच भी शांति के साथ इबादत होना सकारात्मक संकेत है. उन्होंने कहा कि वे अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं और उम्मीद करते हैं कि मस्जिद कायम रहेगी. साथ ही, उन्होंने हिंदू-मुस्लिम सौहार्द को आगे बढ़ाने की अपील भी की.

मामला अदालत में लंबित, हिंदू संगठनों की प्रतिक्रिया
संजौली मस्जिद से जुड़े इस विवाद को जिला अदालत विवादित ढांचा करार दे चुकी है, जिसके बाद मामला उच्च न्यायालय में चला गया है. हाल ही में हिंदू संगठनों ने मस्जिद में नमाज़ रोकने की मांग उठाई थी और अनशन भी किया था. लेकिन केस हाई कोर्ट पहुंचने के बाद उन्होंने कोर्ट के फैसले का इंतजार करने की बात कही है.

हिंदू संघर्ष समिति के नेताओं ने कहा कि मामला न्यायालय में होने के बाद भी हिंदू समुदाय ने संयम और सहिष्णुता दिखाई है. उन्होंने कहा कि अदालत के निर्देश में नमाज़ की अनुमति स्पष्ट नहीं थी, फिर भी लोग वहां पहुंचे. नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले में अनावश्यक तनाव पैदा कर रही है और स्थिति को संवेदनशील बनाने में लापरवाही बरत रही है.

समाज में सौहार्द बनाए रखने की अपील
दोनों पक्षों की ओर से आए बयानों के बाद क्षेत्र में शांति बनी हुई है. नमाज़ियों और स्थानीय संगठनों ने कहा कि न्यायालय के अंतिम निर्णय तक संयम, शांति और सौहार्द बनाए रखना जरूरी है, ताकि शिमला की शांत छवि बरकरार रह सके.

