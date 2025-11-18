Advertisement
Shimla News: संजौली मस्जिद का मामला फिर से गरमाया; थाने के बाहर आमरण अनशन की शुरुआत

Shimla News: शिमला में संजौली मस्जिद का मामला फिर से तूल पकड़ने लगा है. शिमला में संजौली थाना के बाहर आमरण अनशन की शुरुआत हो चुकी है.

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Nov 18, 2025, 11:58 AM IST

Shimla News: संजौली मस्जिद का मामला फिर से गरमाया; थाने के बाहर आमरण अनशन की शुरुआत

Shimla News: शिमला में संजौली मस्जिद का मामला फिर से तूल पकड़ने लगा है. शिमला में संजौली थाना के बाहर आमरण अनशन की शुरुआत हो चुकी है. देवभूमि संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने आमरण अनशन शुरू की है.

शुक्रवार को रास्ता रोकने के मामले में दर्ज हुई FIR के विरोध में आमरण अनशन किया जा रहा है. सरकार-प्रशासन पर संजौली में हुए अवैध निर्माण को संरक्षण देने के आरोप लगे हैं.  स्थानीय लोगों के साथ समिति के कार्यकर्ताओं ने 14 नवंबर को विवादित स्थल पर नमाज़ पढ़ने से रोका था.

दरअसल, बीते शुक्रवार देवभूमि संघर्ष समिति ने अदालत द्वारा अवैध घोषित की गई संजौली मस्जिद में बाहरी राज्यों से आए मुस्लिमों को नमाज़ अदा करने से रोक दिया. इस दौरान दोनों समुदायों के लोगों के बीच बहस भी हुई. विवाद बढ़ने पर कुछ लोग बिना नमाज़ पढ़े ही वापस लौट गए.

यह भी पढ़ें: Himachal News: हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू ने चंडीगढ़ में 7.19 प्रतिशत हिस्सा के अधिकार की वकालत की

मामले की जानकारी मिलते ही संजौली पुलिस ने तीन महिलाओं समेत छह लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है. इन पर एक विशेष समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया है. इस कार्रवाई के बाद देवभूमि संघर्ष समिति भड़क उठी है.

यह भी पढ़ें: Nurpur News: एनआरएलएम में सीएफएल पदों पर भर्ती में अनियमितता का आरोप; महिलाओं ने मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी

Shimla NewsSanjauli MosqueSanjauli Police Stationhindi news

