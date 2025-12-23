Advertisement
सतपाल रायज़ादा के होटल पर लगाए आरोपों से पलटे भाजपा विधायक सतपाल सती, पूर्व विधायक ने कोर्ट जाने की चेतावनी दी

ऊना गोलीकांड के बाद भाजपा विधायक सतपाल सती और कांग्रेस के पूर्व विधायक सतपाल रायज़ादा आमने-सामने हैं. होटल आरोपों से सती के मुकरने पर रायज़ादा ने कोर्ट जाने की चेतावनी दी.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 23, 2025, 03:59 PM IST

सतपाल रायज़ादा के होटल पर लगाए आरोपों से पलटे भाजपा विधायक सतपाल सती, पूर्व विधायक ने कोर्ट जाने की चेतावनी दी

Una News: ऊना गोलीकांड के बाद जिले की राजनीति लगातार गर्म बनी हुई है. इस मामले को लेकर भाजपा विधायक सतपाल सती और कांग्रेस के पूर्व विधायक सतपाल रायज़ादा आमने-सामने आ गए हैं. भाजपा विधायक द्वारा सतपाल रायज़ादा के होटल को लेकर लगाए गए आरोपों के बाद अब यह मामला कानूनी मोड़ लेता नजर आ रहा है.

कांग्रेस के पूर्व विधायक सतपाल रायज़ादा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उन्होंने भाजपा विधायक सतपाल सती को आरोपों के संबंध में 15 दिन के भीतर जवाब देने का नोटिस दिया था. इसके जवाब में सतपाल सती ने लिखित रूप से कहा है कि उन्होंने रायज़ादा के होटल को लेकर कोई आरोप नहीं लगाए. रायज़ादा ने मीडिया के सामने सतपाल सती के लिखित जवाब की प्रति भी दिखाई.

सतपाल रायज़ादा का कहना है कि भाजपा विधायक ने सार्वजनिक मंच और मीडिया के सामने उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे, जिनके ठोस सबूत उनके पास मौजूद हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि अब वह इस पूरे मामले को अदालत तक लेकर जाएंगे और कोर्ट के समक्ष सभी प्रमाण पेश करेंगे.

प्रशासन के रवैये पर भी उठाए सवाल
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सतपाल रायज़ादा ने ऊना जिला प्रशासन के रवैये पर भी कड़ा रुख अपनाया. उन्होंने कहा कि गोलीकांड के बाद प्रशासन का आम जनता और व्यापारियों के प्रति व्यवहार उचित नहीं रहा है. व्यापारियों पर लगाए गए सख्त प्रतिबंधों से उनका कारोबार प्रभावित हुआ, जिस पर उन्होंने जिला प्रशासन से बातचीत कर समाधान की मांग की थी.

रायज़ादा ने बताया कि उनकी पहल के बाद जेल रोड के बाहर खड़े वाहनों के चालान न करने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने कहा कि पुलिस को अपराधियों के खिलाफ सख्ती दिखानी चाहिए, न कि आम नागरिकों को परेशान करना चाहिए.

सरकारी दुकान आवंटन की जांच पर अल्टीमेटम
इसके साथ ही सतपाल रायज़ादा ने भाजपा विधायक सतपाल सती को आवंटित सरकारी दुकान के कथित सबलेटिंग मामले को लेकर भी प्रशासन को घेरा. उन्होंने कहा कि इस मामले में अब तक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है. रायज़ादा ने जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि एक सप्ताह के भीतर जांच का पूरा विवरण सार्वजनिक किया जाए और नियमों के तहत की गई कार्रवाई की जानकारी दी जाए.

उन्होंने आरोप लगाया कि केवल एक दुकान नहीं, बल्कि भाजपा से जुड़े कई लोगों द्वारा दुकानों के आवंटन में अनियमितताएं की गई हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने आरटीआई के माध्यम से जुटाई है. रायज़ादा ने कहा कि जल्द ही वह इन मामलों से जुड़े तथ्यों को सार्वजनिक करेंगे और जरूरत पड़ी तो आंदोलन से भी पीछे नहीं हटेंगे.

MLA Satpal SattiUna NewsHimachal Pradesh

