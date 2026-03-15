BJP सांसदों पर भड़के सतपाल रायजादा! बोले—RDG और आपदा मुद्दे पर हिमाचल हित में पूरी तरह फेल

Una News: हिमाचल प्रदेश के ऊना सदर से कांग्रेस के पूर्व विधायक Satpal Raizada ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि RDG और आपदा राहत के मुद्दे पर BJP सांसद हिमाचल के हितों की आवाज उठाने में पूरी तरह विफल रहे हैं.

ऊना में मीडिया से बातचीत करते हुए रायजादा ने कहा कि प्रदेश में आई आपदा के बाद भी भाजपा सांसदों ने केंद्र के सामने हिमाचल के पक्ष में मजबूती से बात नहीं रखी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री Narendra Modi द्वारा राज्य को 1500 करोड़ रुपये की राहत राशि देने की बात कही गई थी, लेकिन इस दिशा में ठोस पहल नजर नहीं आई.

रजनी पाटिल ने उठाई हिमाचल की आवाज

रायजादा ने कांग्रेस की हिमाचल प्रभारी Rajni Patil की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने हिमाचल के हितों को लेकर लगातार आवाज उठाई है और प्रदेश के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से रखा है.

Add Zee News as a Preferred Source

राहुल गांधी पर टिप्पणी को लेकर भी निशाना

पूर्व विधायक ने भाजपा सांसदों पर Rahul Gandhi के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसी भाषा का प्रयोग जारी रहा तो कांग्रेस भी उसी अंदाज में जवाब देने से पीछे नहीं हटेगी.

गांधी परिवार के योगदान का किया जिक्र

इस दौरान रायजादा ने देश की आजादी के आंदोलन में गांधी परिवार के योगदान और बलिदान का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अहम भूमिका निभाई है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.