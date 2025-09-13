हिमाचल प्रदेश में मानसून कहर से अब तक 386 मौतें, 4,465 करोड़ का नुकसान – SDMA
हिमाचल प्रदेश में मानसून कहर से अब तक 386 मौतें, 4,465 करोड़ का नुकसान – SDMA

SDMA report on Himachal News: आपदा में 2,083 पशुओं और करीब 26,955 पोल्ट्री पक्षियों की भी जान गई. राज्यभर में अब तक 451 लोग घायल, 1,544 मकान पूरी तरह तबाह, 41 दुकानें, 38 पशुशालाएं और 66 मज़दूर झोपड़ियां ध्वस्त हो चुकी हैं, जबकि सैकड़ों घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं.

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Sep 13, 2025, 08:10 AM IST

हिमाचल प्रदेश में मानसून कहर से अब तक 386 मौतें, 4,465 करोड़ का नुकसान – SDMA

SDMA report on Himachal News: हिमाचल प्रदेश में इस साल का मानसून भारी तबाही मचाकर गया है. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) की रिपोर्ट के अनुसार 20 जून से अब तक 386 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कुल आर्थिक नुकसान का अनुमान करीब ₹4,465 करोड़ लगाया गया है.

रिपोर्ट के मुताबिक बारिश से जुड़ी घटनाओं—भूस्खलन, बादल फटने, बाढ़, डूबने, करंट लगने, सांप के डसने और मकान ढहने जैसी घटनाओं—में 218 लोगों की मौत हुई है. इसके अलावा 168 लोगों की मौत सड़क हादसों में हुई.

आपदा में 2,083 पशुओं और करीब 26,955 पोल्ट्री पक्षियों की भी जान गई. राज्यभर में अब तक 451 लोग घायल, 1,544 मकान पूरी तरह तबाह, 41 दुकानें, 38 पशुशालाएं और 66 मज़दूर झोपड़ियां ध्वस्त हो चुकी हैं, जबकि सैकड़ों घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं.

सबसे ज्यादा नुकसान सड़कों, बिजली, पानी, कृषि, बागवानी और ग्रामीण विकास ढांचे को हुआ है.

लोक निर्माण विभाग (PWD) को अकेले ₹2,71,879 लाख का नुकसान

जल शक्ति विभाग को ₹1,38,644 लाख का नुकसान

बिजली क्षेत्र में ₹13,946 लाख की क्षति

मंडी जिले में बारिश से जुड़ी घटनाओं में सबसे ज्यादा 37 मौतें, कांगड़ा में 33, कुल्लू में 31 और चंबा में 21 मौतें दर्ज की गईं. सड़क हादसों में मंडी (24), कांगड़ा (21), चंबा (22) और शिमला (18) प्रमुख रूप से प्रभावित रहे.

सड़कें, बिजली और पानी की आपूर्ति ठप

  • SDMA की शाम 6 बजे की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में अब भी 500 सड़कें (जिनमें 3 राष्ट्रीय राजमार्ग भी शामिल) बंद हैं.
  • करीब 953 बिजली ट्रांसफॉर्मर और 336 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हैं.

कुल्लू, मंडी और चंबा सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं. कुल्लू में ही 170 से अधिक सड़कें और 500 से ज्यादा ट्रांसफॉर्मर ठप हैं, जबकि मंडी में 130 से अधिक सड़कें और 250 ट्रांसफॉर्मर बंद पड़े हैं. शिमला में जल आपूर्ति योजनाएं बुरी तरह प्रभावित हैं.

चेतावनी और राहत कार्य

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बारिश को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है और आशंका जताई है कि नई बारिश से बहाली कार्य और बाधित हो सकते हैं.

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बिना ज़रूरत के भूस्खलन-प्रवण क्षेत्रों में यात्रा से बचें.

SDMA ने कहा कि पहाड़ी राज्यों में पुनर्निर्माण मैदानी इलाकों की तुलना में 20 से 30 गुना ज्यादा खर्चीला है, इसलिए केंद्र सरकार से विशेष मदद और क्षेत्र-विशेष राहत नीति की ज़रूरत है.

