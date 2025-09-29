राक्षसी से देवी बनने का रहस्य: मनाली की देवी हिडिंबा और उनका अलौकिक मंदिर

Kullu News: हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध हिल स्टेशन मनाली का नाम आते ही मन में बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, देवदार के घने जंगल और पर्यटकों की चहल-पहल की तस्वीर उभरती है. लेकिन इन वादियों के बीच एक ऐसा अध्याय भी छुपा है, जो लोककथाओं, धार्मिक मान्यताओं और ऐतिहासिक तथ्यों से गहराई से जुड़ा है — देवी हिडिंबा का मंदिर.

राक्षसी कुल की देवी

महाभारत की कथा में वर्णित हिडिंबा राक्षसी कुल से थीं. लेकिन जब उनका मिलन पांडवों में से एक, भीम से हुआ, तो वह सिर्फ एक पत्नी नहीं बनीं — उन्होंने एक नए रूप की ओर यात्रा शुरू की. महाभारत युद्ध के बाद, हिडिंबा ने मनाली की धरती पर तपस्या की और यहीं दिव्यता को प्राप्त किया. तभी से वह देवी हिडिंबा के रूप में पूजी जाती हैं.

मंदिर की अलौकिक वास्तुकला

मनाली के केंद्र में स्थित हिडिंबा देवी मंदिर 1553 ईस्वी में राजा बहादुर सिंह द्वारा बनवाया गया था। यह चार मंजिला लकड़ी का मंदिर पगोडा शैली में निर्मित है, जो हिमाचल की पारंपरिक वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है. मंदिर में देवी की मूर्ति नहीं है — यहाँ देवी के चरणों के निशान की पूजा होती है.

अनोखी परंपराएं और लोकविश्वास

देवी हिडिंबा आज भी रथ (पालकी) रूप में पूजी जाती हैं. हर वर्ष आयोजित होने वाले ढुंगरी मेले में यह रथ पूरे मनाली शहर में घुमाया जाता है. लोकविश्वास है कि यदि देवी का रथ किसी घर के सामने रुक जाए, तो उस परिवार को वर्ष भर सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

इस मंदिर से जुड़ी एक और विशेष परंपरा है – बलि की परंपरा, जो वर्षों तक प्रचलित रही. हाल के समय में जानवरों की बलि पर रोक के बाद अब प्रतीकात्मक बलि दी जाती है, जिसमें परंपरा की भावना बनी रहती है लेकिन हिंसा नहीं होती.

संस्कृति और श्रद्धा का संगम

आज हिडिंबा देवी मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि हिमाचल की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी बन चुका है. पर्यटक यहां आकर न सिर्फ आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करते हैं, बल्कि देवदार वृक्षों से घिरे इस स्थल की शांत और दिव्य आभा में भी खो जाते हैं. मंदिर की लकड़ी की नक्काशी, इसके ऐतिहासिक महत्व और रहस्यमयी aura हर आगंतुक को आकर्षित करती है.

हिडिंबा देवी का मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि उस विचार की जीती-जागती मिसाल है जिसमें राक्षसी कुल की एक नारी देवी के रूप में स्थापित होती है. यह मंदिर हमें याद दिलाता है कि आधुनिकता की दौड़ में भी हमारी संस्कृति, परंपरा और लोकगाथाएं आज भी जीवंत हैं — और मनाली की इन वादियों में वह शांति अब भी साँस लेती है.