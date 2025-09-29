Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2941065
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

राक्षसी से देवी बनने का रहस्य: मनाली की देवी हिडिंबा और उनका अलौकिक मंदिर

मनाली का नाम सुनते ही बर्फ़ीली वादियां, देवदार के जंगल और घूमने-फिरने वाले पर्यटक दिमाग़ में आते हैं. लेकिन इस वादियों में एक ऐसा रहस्य भी छिपा है जो लोककथाओं, धर्म और इतिहास के पन्नों में दर्ज है – देवी हिडिंबा का मंदिर और उनकी अनोखी पूजा परंपरा.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Sep 29, 2025, 12:45 PM IST

Trending Photos

राक्षसी से देवी बनने का रहस्य: मनाली की देवी हिडिंबा और उनका अलौकिक मंदिर

Kullu News: हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध हिल स्टेशन मनाली का नाम आते ही मन में बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, देवदार के घने जंगल और पर्यटकों की चहल-पहल की तस्वीर उभरती है. लेकिन इन वादियों के बीच एक ऐसा अध्याय भी छुपा है, जो लोककथाओं, धार्मिक मान्यताओं और ऐतिहासिक तथ्यों से गहराई से जुड़ा है — देवी हिडिंबा का मंदिर.

राक्षसी कुल की देवी
महाभारत की कथा में वर्णित हिडिंबा राक्षसी कुल से थीं. लेकिन जब उनका मिलन पांडवों में से एक, भीम से हुआ, तो वह सिर्फ एक पत्नी नहीं बनीं — उन्होंने एक नए रूप की ओर यात्रा शुरू की. महाभारत युद्ध के बाद, हिडिंबा ने मनाली की धरती पर तपस्या की और यहीं दिव्यता को प्राप्त किया. तभी से वह देवी हिडिंबा के रूप में पूजी जाती हैं.

मंदिर की अलौकिक वास्तुकला
मनाली के केंद्र में स्थित हिडिंबा देवी मंदिर 1553 ईस्वी में राजा बहादुर सिंह द्वारा बनवाया गया था। यह चार मंजिला लकड़ी का मंदिर पगोडा शैली में निर्मित है, जो हिमाचल की पारंपरिक वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है. मंदिर में देवी की मूर्ति नहीं है — यहाँ देवी के चरणों के निशान की पूजा होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

अनोखी परंपराएं और लोकविश्वास
देवी हिडिंबा आज भी रथ (पालकी) रूप में पूजी जाती हैं. हर वर्ष आयोजित होने वाले ढुंगरी मेले में यह रथ पूरे मनाली शहर में घुमाया जाता है. लोकविश्वास है कि यदि देवी का रथ किसी घर के सामने रुक जाए, तो उस परिवार को वर्ष भर सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

इस मंदिर से जुड़ी एक और विशेष परंपरा है – बलि की परंपरा, जो वर्षों तक प्रचलित रही. हाल के समय में जानवरों की बलि पर रोक के बाद अब प्रतीकात्मक बलि दी जाती है, जिसमें परंपरा की भावना बनी रहती है लेकिन हिंसा नहीं होती.

संस्कृति और श्रद्धा का संगम
आज हिडिंबा देवी मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि हिमाचल की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी बन चुका है. पर्यटक यहां आकर न सिर्फ आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करते हैं, बल्कि देवदार वृक्षों से घिरे इस स्थल की शांत और दिव्य आभा में भी खो जाते हैं. मंदिर की लकड़ी की नक्काशी, इसके ऐतिहासिक महत्व और रहस्यमयी aura हर आगंतुक को आकर्षित करती है.

हिडिंबा देवी का मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि उस विचार की जीती-जागती मिसाल है जिसमें राक्षसी कुल की एक नारी देवी के रूप में स्थापित होती है. यह मंदिर हमें याद दिलाता है कि आधुनिकता की दौड़ में भी हमारी संस्कृति, परंपरा और लोकगाथाएं आज भी जीवंत हैं — और मनाली की इन वादियों में वह शांति अब भी साँस लेती है.

TAGS

Temple of Mata HidimbaKullu NewsHimachal Pradesh

Trending news

Mohali News
ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ 1991 ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਖ਼ਾਰਜ
panipat news
ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾਇਆ
BJP news
ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ
Luv Kush Ramlila
ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਕਰਨਗੇ ਰਾਵਣ ਦਹਨ
amritsar news
ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਜਵਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ; ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ
Special Session
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ; ਅੱਜ 6 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
Mohali News
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਪੋਲ
Navratri 2025 day 7
ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਕਾਲਰਾਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਕਥਾ, ਭੈਅ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਗਰਮੀ ਕਰ ਰਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ; ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਸਾਰ
Asia Cup 2025 Final
ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮਗਰੋਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
;