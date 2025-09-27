2 और 3 अक्टूबर को आयोजित होगा सीर उत्सव, 'रन, वॉक और टॉक अगेंस्ट चिट्टा' रहेगा आयोजन का प्रमुख संदेश

Bilaspur News: बिलासपुर जिला के घुमारवीं में आगामी 2 और 3 अक्टूबर को आयोजित होने वाले सीर उत्सव को लेकर एसडीएम कार्यालय में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया. बैठक की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा, नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने की. इस अवसर पर एसडीएम घुमारवीं गौरव चौधरी, एपीएमसी अध्यक्ष सतपाल, नगर परिषद अध्यक्ष रीता सहगल, उपाध्यक्ष श्याम शर्मा, पार्षद कपिल शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे.

मंत्री राजेश धर्माणी ने बताया कि सीर उत्सव केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि समाज, संस्कृति और प्रकृति को जोड़ने का एक व्यापक प्रयास है. उन्होंने कहा कि यह उत्सव पूर्वजों की समृद्ध परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने, नशामुक्त समाज के निर्माण और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक सशक्त मंच बनेगा.

उत्सव के दौरान 'रन अगेंस्ट चिट्टा', 'वॉक अगेंस्ट चिट्टा' और 'टॉक अगेंस्ट चिट्टा' जैसे कार्यक्रमों पर विशेष फोकस रहेगा. इन गतिविधियों के माध्यम से युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक किया जाएगा. मंत्री ने कहा कि सीर उत्सव का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना है.

उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे खेलकूद और रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेकर अपनी ऊर्जा को सही दिशा दें. सीर उत्सव जैसे आयोजन युवाओं को नशे से दूर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और यही इसका प्रमुख संदेश है.

पर्यावरणीय मुद्दों पर बात करते हुए धर्माणी ने कहा कि आज के समय में प्रकृति से जुड़ना और उसका संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक हो गया है. उन्होंने समाज के हर वर्ग से प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और संवर्धन में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की.

अंत में उन्होंने कहा कि सीर उत्सव के तहत होने वाली सभी गतिविधियाँ सांस्कृतिक चेतना, सामाजिक जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को प्रेरित करने का कार्य करेंगी.